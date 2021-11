Las ventajas de contar con una cubierta adosada a la vivienda, por Covertto

Las cubiertas se han convertido en una excelente opción para aquellas personas que viven en casas con piscina. En el mercado existen varios modelos adaptados a todo tipo de gustos, necesidades y requerimientos. Entre estos se pueden encontrar los que se adosan a las paredes, diseñados para espacios con piscina cercana a un muro. Las ventajas de una cubierta adosada a la vivienda son muchas. Con sede en Alicante, la empresa Covertto diseña y fabrica cubiertas para piscina a medida con materiales de alta calidad, como la Itálica - telescópica adosada sin carril, la Tarraco telescópica adosada sin carril o la Barcino adosada.

¿Qué ventajas proporcionan las cubiertas adosadas a las viviendas?

Uno de los principales beneficios de la cubierta adosada a la casa es su comodidad, ya que las personas pueden trasladarse de una forma más rápida y cómoda a la zona de baño, incluso pueden tener un acceso directo a ella, convirtiéndola en un área más del hogar en la que se puede disfrutar de un rato diferente con familia y amigos.

Por otro lado, con las cubiertas adosadas se puede controlar más cómodamente la temperatura del agua de la piscina. Esto, a su vez, permite disfrutar de la piscina no solo en la temporada de verano, sino en cualquier época del año. Asimismo, con una cubierta no es necesario realizar una limpieza tan continua de la piscina, ya que no le entran hojas de árboles o insectos, entre otras suciedades.

Además, las cubiertas para piscinas adosadas a la vivienda pueden darle un estilo único a la fachada por su apariencia moderna y adaptable a cualquier estética.

¿Cómo son los modelos de cubiertas adosadas de Covertto?

Algunos de los diseños más solicitados en Covertto son las cubiertas Itálica - Telescópica adosada sin carril y la Tarraco telescópica adosada sin carril por sus significativas características que marcan la diferencia. Estas pueden ser fabricadas con policarbonato o en vidrio con apertura manual o motorizada.

Estos modelos de cubierta son ideales para aquellos lugares donde la piscina está cercana a un muro. Cuentan con un sistema de carriles que se anclan a dicho muro de apoyo para facilitar el deslizamiento de la cubierta a través de un moderno sistema de rodamiento de acero inoxidable.

Si el muro donde se adosa la cubierta pertenece a la casa, Covertto puede realizar un acceso directo para proporcionar la máxima comodidad a los habitantes del lugar. Así, siempre enfocados en la satisfacción del cliente, Covertto ofrece múltiples opciones de calidad para facilitar el mantenimiento y cuidado de la piscina.