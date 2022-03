Las ventajas de contar con una manta térmica para piscina

Tener una piscina en casa es una idea que se plantean muchas personas que disponen de espacio libre en su jardín, patio, etc. Sin embargo, muchas personas no lo llevan a cabo porque su mantenimiento y limpieza aparentan ser un dolor de cabeza, pero esto se puede evitar si se cuenta con las herramientas necesarias para hacer de estas labores una tarea rápida y sencilla.

Gracias al avance de la tecnología y el desarrollo de artefactos destinados a facilitar las actividades cotidianas, actualmente existen en el mercado cubiertas para piscinas en forma de mantas térmicas que permiten ahorrar energía eléctrica al mantener e incluso aumentar la temperatura del agua de manera ecológica y natural. En la tienda online de piscinas Swimhome, su amplio catálogo incluye todos los accesorios y materiales necesarios para disfrutar al máximo de este espacio.

¿Por qué tener una manta térmica para piscina?

El principal punto a favor para contar con una manta térmica para piscina es el ahorro energético que supone. Algunos de los modelos disponibles en Swimhome pueden llegar a ofrecer un aumento en la temperatura de hasta 10° C y, además, permiten reducir el uso de productos químicos, agua, electricidad y mantenimiento.

Por otro lado, con este tipo de cubierta para piscina las personas podrán alargar la temporada de baño más allá del verano. Como especialistas en el área, Swimhome cuenta con la capacidad de confeccionar mantas térmicas a medida de cada piscina, sin importar su tamaño o forma. De igual manera, disponen de diversos modelos que pueden adaptarse fácilmente a estructuras más genéricas.

Gracias a su configurador, podrá realizar el pedido de su manta térmica en minutos, sea cual sea la forma de su piscina.

Consejos para usar correctamente la manta térmica para piscina

En líneas generales, colocar una manta térmica sobre la piscina es algo sencillo que no requiere demasiado esfuerzo. Sin embargo, es necesario tener en cuenta algunas recomendaciones para alargar su vida útil y sacarle el máximo provecho.

Según explica Swimhome, la manta térmica debe ser almacenada con una cubierta de protección opaca, y mejor si es en su respectivo enrollador. En caso de no tenerlo, lo ideal es guardarla enrollada, pero no doblada, en un lugar oscuro. En este sentido, no debe quedar expuesta al sol ni ser colocada sobre la hierba.

Para su uso, la cara con burbujas debe estar en contacto con el agua y el lado liso hacia arriba. Asimismo, se recomienda retirarla inmediatamente en cuanto la temperatura del agua comience a rondar los 28° C.

Al tener una piscina, una de las principales preocupaciones es su limpieza, teniendo en cuenta que un óptimo mantenimiento del agua es vital para un entorno saludable. Una manta térmica, que al mismo tiempo cumple la función de cubierta para piscina, es la solución ideal para evitar la evaporación del agua, la caída de escombros al interior y reducir las horas de filtración.