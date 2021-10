Las ventajas de los ordenadores all in one que ofrece la compañía Bitaspain

Desde su creación, los ordenadores all in one han experimentado una gran evolución. Hoy en día, incluso representan un avance importante de los ordenadores tradicionales, ya que ofrecen mayores ventajas por su practicidad y estilo minimalista.

Esta nueva generación de ordenadores está atrayendo cada vez más a empresas que desean hacer una renovación de estos equipos. Para cubrir esta necesidad creciente, se encuentra Bitaspain, una empresa dedicada a facilitar la renovación tecnológica por renting exclusivamente a autónomos y empresas, ofreciendo ordenadores all in one, portátiles, ultrabooks, y más.

Los ordenadores all in one de Bitaspain

Aunque la creación de los ordenadores de sobremesa todo en uno inició hace mucho tiempo, en los últimos años se ha podido ver una evolución considerable de este tipo de ordenadores. De hecho, actualmente son una de las opciones preferidas de las empresas para utilizar en sus oficinas.

Los ordenadores all in one se caracterizan por el hecho de que incorporan en el interior de la carcasa del monitor todos los componentes externos e internos, con excepción del teclado y el ratón. El resultado es un ordenador minimalista, elegante y muy funcional. Hay que destacar que el hecho de que no haya una torre a la vista, no significa que los all in one sean menos potentes. De hecho, precisamente los que ofrece Bitaspain se diferencian por tener muy buenas prestaciones, incorporando procesadores de última generación, buena cantidad de memoria RAM y gran capacidad de almacenamiento. Con esto, son capaces de cubrir perfectamente las necesidades de cualquier oficina o empresa.

Renting de ordenadores all in one para empresas y autónomos

Bitaspain es una compañía que pone al alcance de las empresas y autónomos la posibilidad de acceder a un renting de ordenadores all in one para su renovación tecnológica, sin desembolso inicial.

El procedimiento es muy sencillo. Lo primero que se debe hacer es acceder a la web de Bitaspain para elegir el equipo deseado, como el ordenador todo en uno con pantalla de 27”. Este está disponible en dos opciones de procesadores: Intel i5 o i7. Ambos modelos cuentan con el sistema operativo Windows 10 Pro de 64 Bits, 8 Gb de RAM, 1 TB de almacenamiento SATA III, 4 puertos USB 3.0, 2 puertos 2.0 y audio estéreo Realtek HD.

Una vez seleccionado el ordenador indicado, solo se debe solicitar en línea el presupuesto correspondiente y rellenar un formulario con los datos del cliente. Después de que la empresa reciba el formulario, su departamento de atención contactará con el cliente para finalizar la operación. Por último, solo hará falta esperar unos pocos días para que el cliente reciba su pedido.