Las ventajas del servicio de digitalización para pymes que no disponen de grandes presupuestos de Iber.Digital

Los servicios que Iber.Digital ofrece a sus clientes están diseñados para brindar soluciones en distintas áreas de las empresas. Se relacionan con los sistemas de gestión de clientes y empleados, telecomunicaciones, presencia en internet y marketing digital, además de optimizar los sistemas de información de la compañía.

Iber.Digital, un concepto innovador

El reto de la transformación digital para las empresas y los autónomos enfrenta varios obstáculos de índole interna. Las empresas están obligadas a asumir la digitalización como la única forma de supervivencia en un mercado cada vez más competitivo. No importa la naturaleza de las compañías; si no digitalizan sus procesos de gestión, no podrán adaptarse a la nueva realidad.

Iber.Digital se presenta como la alternativa que soluciona uno de los grandes inconvenientes para esa necesaria digitalización: la falta de presupuesto. Para emprender un proceso de transformación digital, una empresa requiere invertir en equipos, formación del personal y espacio físico, cosa que muchas pymes no están en la posibilidad de hacerlo.

Con la propuesta de servicio de Iber.Digital, las empresas y los autónomos cuentan con un aliado que desarrolla todas las tareas para este proceso de transformación. Esto permite a los negocios aumentar las ventas, mejorar su presencia en internet y optimizar sus procesos internos.

La importancia de la digitalización de las pymes

En las empresas pequeñas y medianas, el reto de digitalización más demandado tiene que ver con sus procesos de gestión de nómina y de clientes. Implica funciones como el Costumer Relationship Management (CRM), nóminas, contabilidad y facturación, fichaje de empleados en la nube y sistemas de seguimiento, entre otros.

También requieren asesoramiento para la renovación en sus sistemas de información, que abarcan lo relacionado con su arquitectura de redes, telefonía y servidores. Igualmente, se les presta servicio de formación, auditorías de seguridad y asesoramiento para el cumplimiento de leyes de protección de datos. Asimismo, Iber.Digital brinda una consultoría para la obtención de subvenciones públicas de proyectos de digitalización.

En el caso de los autónomos que encabezan pequeños proyectos empresariales, generalmente, requieren de diseño de páginas y tiendas online. A su vez, necesitan la creación y manejo de redes sociales, optimización de posicionamiento SEO y SEM y gestión de anuncios en plataformas 2.0. En síntesis, Iber.Digital se dedica a implementar todos estos servicios de digitalización adaptados para compañías que no disponen de un gran presupuesto.