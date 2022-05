Victor Aroca habla sobre la evolución de un proyecto que conecta el arte en todos sus ángulos

El 10 de mayo finaliza el casting de un proyecto que ha sido el resultado de una exhaustiva selección de personas a lo largo de muchos años, tanto de forma personal y directa como a través del casting, que no solo une a grandes profesionales de los medios de comunicación, sino a personas con una gran calidad humana que les ha unido los mismos principios y valores en un proyecto que conecta la consciencia y conciencia con el arte en todas sus vertientes.

Victor Aroca explica cómo ha sido su travesía y cuáles han sido los factores esenciales para llegar a conectar a todo el Dream Team.

Han pasado quince años desde que iniciaste todo este proyecto, ¿cómo fue el comienzo?

Realmente, una profunda introspección fue necesaria para entender de un modo pleno y mágico el mensaje que deseaba transmitir al mundo para su evolución.

Estaba destinado a tener una gran responsabilidad y, para ello, necesitaba reunir al mejor equipo, al Dream Team. Pero, ¿por dónde empezar?, ¿a quiénes contactar? Se requeriría por mi parte una inversión considerable de tiempo, esfuerzos, sacrificios y dinero y yo estaba dispuesto a todo para ver concluido un sueño que no solo sería mío, sino de muchas otras personas que se unirían en el camino, compartiendo un mismo viaje, visión y prisma, con valores y principios que nos conectan de manera profunda, donde todos somos parte de algo que va mucho más allá de nosotros mismos, en un proyecto transpersonal a todos los efectos.

Es un tiempo considerable y suponemos que con altos y bajos en el camino, ¿cuál crees que ha sido la clave para llegar al hoy?

Lo principal es creer mucho en ti, dado que todo es causa y efecto, tu primer amor eres tú mismo, nadie te amará más de lo que tú lo hagas, de tal forma que de igual manera sucede con la confianza. Si tú confías en ti, los demás lo harán, no importa lo que digas, importa lo que haces y si no hay coherencia entre lo que dices, haces y piensas, no puedes consolidar proyectos de ninguna envergadura.

Pero, en todo este tiempo, ¿no has tenido dudas?

Sí, claro que las he tenido, soy un ser humano y, en ciertos momentos, sentí mucha presión y para nada tenía el apoyo y alianzas que hoy son un hecho. Sin embargo, me recordé que todo el trabajo hecho hasta ese momento no habría valido de nada si desistía y, en todas las crisis, es muy importante ser humildes y sentir de corazón cuál es el camino a seguir. En mi caso, fue continuar y renacer como el ave fénix tantas veces fuese necesario, porque sentí desde niño esa llamada al despertar de la humanidad y estar al servicio de los demás a través del arte y la palabra, en todos los medios de comunicación.

Se ha dicho siempre que la perseverancia es la primera ley del éxito. ¿Quiénes son el Dream Team?

La paciencia y la perseverancia son elementos clave y, como no, el disfrutar del proceso, celebrar cada paso que das, cada fase que vas materializando, - el camino aporta la felicidad, no el destino -.

La gratitud constante es un poder que te hace estar en el momento presente y no solo eso, sino que multiplicas todo lo que ya tienes, de forma que lo que aún pudiera faltar, llega por añadidura. Esto ha sido parte de mi aprendizaje y evolución como ser humano, así como también aprender a escuchar a los demás y trabajar en equipo.

El Dream Team requiere de una entrevista solo para todos ellos, hablaremos del núcleo aunque son muchas más las personas que lo conforman.

Dinos dos frases tuyas con las que te sientas muy identificado.

- "El Nosotros es antes que el Yo"-

Esta frase me encanta porque indica lo poderoso que es trabajar en equipo y lo necesarios que somos todos de algún modo, dado que no podemos abarcar todas las funciones individualmente.

Los tres instantes más importantes de tu existencia son el día en el que naciste, el momento en el que fuiste consciente de tu propósito de vida acorde al plan cósmico y el día en el que, al finalizar este apasionante viaje llamado vida, sentiste en lo más profundo de tu alma la huella que tu legado deja para las próximas generaciones.

Ser conscientes de los momentos más importantes es vital, sobre todo de lo que siento y creo que venimos a este mundo para irnos de él habiendo dejado un legado que merezca la pena ser recordado, integrado, puesto en práctica por el mayor y más alto bien, tanto individual como colectivo.