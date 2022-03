Who killed Bambi? apuesta por la moda ética y ecofriendly con Ecoalf

La segunda producción más contaminante del mundo es la industria de la moda, representando al menos el 10% de las emisiones globales de carbono y el 20% de las aguas residuales. La contaminación no solo ocurre en el proceso de fabricación, sino en la gran cantidad de ropa que se desecha año tras año.

El principal motivo es que se trata de piezas de mala calidad o que están hechas para lucir según la moda de la temporada. Con el objetivo de combatir este sistema lineal de consumo, se han creado marcas ecológicas que fabrican su mercancía pensando en el bienestar del planeta. Una de ellas es Ecoalf, la cual puede conseguirse actualmente en tiendas multimarca como Who killed Bambi?

Moda ética y ecofriendly en España

La Asociación de Moda Sostenible de España (AMSE) fue creada en el año 2017 y a partir de ese momento no ha parado de crecer. Para el año 2021 reunía 130 marcas de ropa sostenible o ecológica. No obstante, esta cifra no abarca la totalidad de las iniciativas, ya que algunas aún no están afiliadas a la asociación.

Entre las alternativas se ubica Ecoalf, una marca de ropa española que se caracteriza por su filosofía de moda sostenible, esto significa que cada pieza está elaborada con el propósito de acabar con el consumo inconsciente. El objetivo final es crear un sistema circular en el que ningún material se pierda, sino que se transforme o tenga nuevos propósitos. De esta manera, se reduce la contaminación ambiental.

Cada prenda de Ecoalf está elaborada con materiales y tejidos naturales, orgánicos y reciclados. Asimismo, el diseño es básico para evitar que las piezas pasen de moda y alargar su vida útil.

El confort también está presente como una necesidad en la marca, debido a eso crea prendas adaptables al ciudadano moderno que necesita lucir bien, mientras puede moverse con confianza y comodidad.

Una tienda multimarca para todos los gustos: Who Killed Bambi?

Who Killed Bambi? es una tienda física y online que ofrece ropa de diversos estilos para hombres, mujeres y niños. En su catálogo incorporan marcas reconocidas de origen extranjero o español, como Lacoste, Kling, Tommy Jeans, Calvin Klein, Barbour Beacon, Ellesse, Compañía Fantástica, Hunter, Ecoalf, entre otras.

Una de las ventajas más evidentes se relaciona con el crecimiento orgánico. Al tener como aliados a empresas en constante crecimiento que sirven como vitrina para mostrar los diferentes servicios, los comercios locales aumentan su visibilidad y público.

Otra característica de algunas de las marcas de ropa que se pueden conseguir en esta tienda es que son ecofriendly. Por esta razón, vestir bien y ayudar al planeta es una realidad con las tendencias de moda actuales.