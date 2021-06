WIT Trainers permite mejorar el rendimiento de los equipos de trabajo mediante la mentalidad estratégica y la motivación

El motor de toda compañía son sus empleados. Por lo tanto, mejorar el rendimiento de los equipos de trabajo impacta directamente en todos los procesos de la empresa y en el resultado del servicio o producto final. De todos modos, fomentar ese rendimiento es una tarea compleja. Alcanzarlo requiere unas herramientas específicas que solo los […]

El motor de toda compañía son sus empleados. Por lo tanto, mejorar el rendimiento de los equipos de trabajo impacta directamente en todos los procesos de la empresa y en el resultado del servicio o producto final. De todos modos, fomentar ese rendimiento es una tarea compleja. Alcanzarlo requiere unas herramientas específicas que solo los profesionales del sector pueden ofrecer. Los miembros de la compañía fundada por Rubén Turienzo, WIT Trainers, son algunos de los más reconocidos a día de hoy.

Vías para mejorar el rendimiento de los equipos de trabajo

Uno de los objetivos de WIT Trainers es conseguir equipos de alto rendimiento. Los profesionales de la empresa se alejan de las soluciones superficiales y poco eficientes a las que acuden muchas compañías, como la práctica de una actividad anual fuera del trabajo para mejorar la relación del equipo. Para garantizar unos resultados óptimos, el método de WIT Trainers se centra en la creación de equipos sólidos, efectivos y poderosos, fomentando las habilidades de resiliencia y autogestión. La meta es sustituir el individualismo por Teamdividualismo, es decir, conseguir que cada miembro dé lo mejor de sí para alcanzar los objetivos de todo el equipo. Para conseguirlo, se trabaja la comunicación interna, la confianza, la complementariedad, la coordinación, el compromiso comunitario y la motivación, entre otros aspectos.

El método de WIT Trainers

WIT Trainers es la consultora de empresas especializada en talento y rendimiento. Para conseguir los mejores resultados, ofrecen una cobertura integral que incluye una gran cantidad de servicios, como la formación, la búsqueda ejecutiva y el desarrollo de habilidades de liderazgo. El método de la compañía se basa en aplicar las estrategias necesarias en función de la situación y los objetivo de las empresas clientes. “Porque no hay dos profesionales o dos organizaciones iguales, no puede existir un servicio o proyecto similar, ni siquiera parecido”, afirman. Para lograrlo, realizan un análisis previo y completo sobre la idiosincrasia de la empresa. Después desarrollan la estrategia personalizada y, a partir de ahí, hacen un seguimiento a lo largo de todo el proceso de cambio para comprobar que se van alcanzando los objetivos y realizar as modificaciones pertinentes en caso de ser necesario.

Actualmente, la empresa cuenta con 5 años de vida. Aun así, la trayectoria de sus profesionales empezó en 2006, con la creación de otra compañía en la misma línea de la mano del fundador Rubén Turienzo. Desde 2016, WIT Trainers ya ha realizado 1.300 proyectos con éxito alrededor del mundo y ha ganado un total de 11 premios que avalan su calidad.