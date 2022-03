Wonder dispone de un tratamiento de levantamiento de glúteos sin cirugía

Dentro del campo de la estética, los tratamientos con estimulación electromagnética se han impuesto como un método efectivo, seguro y rápido para modelar el cuerpo. Una de las tendencias actuales es el levantamiento de glúteos sin cirugía, lo cual es posible conseguir con la aplicación de tecnología como la que diseña la marca Wonder, creada por la empresa de ingeniería española KMG Human Technology.

Wonder creó el revolucionario tratamiento de Estimulación Electromagnética y Neuroestimulación Selectiva de Alta Intensidad que permite alcanzar un aspecto tonificado en sesiones de 25 minutos. Las aplicaciones estimulan una actividad muscular intensa y controlada.

¿En qué consiste el tratamiento de levantamiento de glúteos?

Las estimulaciones electromagnéticas tienen el mismo resultado que un entrenamiento físico exigente porque provocan la descomposición de las fibras musculares de los glúteos para que se reconstituyan en un mayor tamaño y con más fuerza. Las contracciones que induce Wonder no son normales, sino supramaximales, es decir que crean más tensión porque utilizan una energía superior.

Esta potencia, que causa más de 36.000 contracciones en cada sesión de 25 minutos, activa los músculos más allá de cualquier tipo de norma fisiológica. Como consecuencia, la grasa que se encuentra alrededor de los glúteos desaparece mientras que los músculos de la zona crecen en tamaño y se tonifican. La sensación durante la aplicación es placentera y el tratamiento resulta efectivo en el 100 % de los casos, incluso en personas con sobrepeso u obesidad.

Ventajas de la estimulación electromagnética de Wonder

Además de significar una mejoría estética, la estimulación electromagnética incrementa el riego sanguíneo de las fibras musculares, que reciben más oxígeno y nutrientes. Otro efecto positivo es el estiramiento de la piel, que también mejora de aspecto.

Asimismo, los tratamientos de Wonder favorecen la pérdida de grasa corporal y reducen el diámetro de las caderas y los muslos. El mismo efecto se manifiesta en la cintura, que se angosta mientras los músculos de los glúteos ganan tamaño y estabilidad. Las terapias de estimulación permiten a las personas bajar de peso mientras embellecen su cuerpo.

A su vez, en casos de escoliosis leve o moderada, la estimulación de la musculatura de la espalda contribuye a detener o ralentizar el proceso de curvatura anormal de la columna.

Los tratamientos con tecnología Wonder son totalmente seguros, no presentan riesgos ni complicaciones. Solamente se percibe un leve dolor muscular los días posteriores al tratamiento que no requiere ningún tiempo extraordinario de recuperación.

La compañía KMG Human Technology brinda un soporte completo, que incluye aspectos técnicos y de marketing, a los salones de belleza que se asocian con la tecnología Wonder.

Por su seguridad y sus resultados infalibles, el tratamiento de aumento y levantamiento de glúteos de Wonder es la gran tendencia estética del presente.