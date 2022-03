X. GUARDIANS arrasa en Europa

Con su tema Music is the cure, el DJ y productor techno house Cyril de Guárdia, vinculado a la órbita de eManagers Music, X. GUARDIANS, es número uno de los lanzamientos de marzo en la prestigiosa Tomorrowland One World Radio.

Y es que para X. GUARDIANS últimamente todo son buenas noticias. Su último single, Music is the cure, lanzado el pasado 16 de marzo al mercado, ha sido avalado y alabado por Austin Kramer, el comisario de Spotify y autor del programa "UNreleased" en el canal de radio oficial de Tomorrowland: Tomorrowland One World Radio. Music is the cure se encuentra entre los lanzamientos de marzo más escuchados. Además, su sello, Blanco y Negro Music, ha incluido este tema en su top 5 de lanzamientos del mes.

Con sus ritmos ricos en emociones, sus cautivadoras melodías y audaces e hipnóticas mezclas, el productor y DJ francés X. GUARDIANS revive con estilo la esencia de la música de baile y tecno. Como una cura juvenil para el amante de la música contemporánea. Su último trabajo es un catálogo de títulos perfectamente elaborado y un nombre que hace cada vez más olas en el escenario. X. GUARDIANS está en camino de convertirse en uno de los artistas de música electrónica más influyente de la escena francesa.

Habiendo comenzado su viaje en solitario con su EP debut Atlantis, el trabajo de X. GUARDIANS atrajo desde entonces la atención de sellos internacionales como Alveda Music y Bewild Records. Mientras tanto, su creciente base de fans innegablemente leales, proporcionó una columna vertebral a su carrera en crecimiento. De la dichosa huida y melancólico abrazo vocal de Más allá del sueño a la distorsión y peso de Tantra, X. GUARDIANS demuestra la paleta creativa completa de un productor moderno que domina su arte.

X. GUARDIANS es abogado en la vida y dio un salto gigante desde los juzgados a los principales escenarios de los más conocidos festivales. X. GUARDIANS comenzó como DJ en 2018 en la ciudad de Perpiñán.