Tres XL: la tienda de ropa online de tallas grandes para la mujer

Las personas que usan tallas grandes no siempre pueden conseguir las prendas que desean en una tienda habitual. La poca oferta de prendas de vestir que supere la talla XL, tanto para mujeres como para hombres, provoca que ir de compras pueda suponer dedicarle un día entero.

Una de las quejas más habituales entre las personas con tallas plus es que no hay mucha variedad, los diseños parecen repetidos y se ven obligados a comprar lo que hay y no lo que les gusta.

Debido a esta falta de producto en el mercado, nació la tienda Tres XL en el año 2017. Un proyecto para responder a los gustos de las mujeres con tallas grandes que hasta el momento ha tenido un feedback muy positivo. Se ha creado una interesante comunidad de clientas que confían su guardarropa a esta empresa. El local físico se encuentra ubicado Torrelavega (Cantabria), pero también disponen de tienda online, la cual ofrece en pedidos superiores a 45 €, envíos gratis, para toda la península.

Colección moderna y actual

Su creadora, Rocío, llegó a usar la talla 50 y no encontraba ropa en ninguna parte, es por ello que, junto a su marido David, decidió crear una tienda de ropa para personas de talla grande con énfasis en la variedad, ofreciendo una colección moderna y juvenil.

En la tienda online se puede navegar por las distintas categorías de ropa, calzado y accesorios. La clasificación de las prendas es práctica, lo que permite ir directo a lo que se busca sin perder tiempo.

En las prendas para la parte de arriba hay chaquetas, abrigos, blusas y camisas, lenceras, americanas, jerséis, sudaderas, chalecos y camisetas mujer con variedad de colores y tallas M, L, XL, 2XL, 3XL y 4XL.

La tienda también dispone de faldas, pantalones cortos o largos, vaqueros, tipo leggins, bombachos, entre otros. Además hay decenas de vestidos, monos y conjuntos lisos, con encajes y estampados divertidos.

Lenceras en todas las tallas

En ropa para dormir, Tres XL, cuenta con variedad de lenceras en diferentes telas, modelos y estampados. También hay calcetines, bragas, bikinis, conjuntos y sujetadores. En esta categoría hay tallas hasta la 5XL.

Para ir a juego con todo, Tres XL ofrece también una completa línea de complementos, como zapatillas, sandalias, carteras, bolsos, monederos, colgantes, botines, botas, cinturones.

Los que deseen aprovechar los artículos rebajados pueden visitar la sección outlet, donde hay ropa a partir de la talla 36.

La tienda abre de lunes a viernes en el siguiente horario: 10:00 – 13:30 / 16:30 – 20:00. Sábados: 9:00 – 14:00 (los domingos está cerrado). Publican todas las novedades en sus principales cuentas de redes sociales, Facebook e Instagram.