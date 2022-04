Yanghe trae a España sus selectos licores de la mano del empresario y presidente Chen Hui

El pasado viernes día 8 se realizó la presentación de la distribución en España de la legendaria marca de destilería Yanghe, por parte del empresario y presidente Chen Hui. El acto tuvo lugar en Manises y se reunieron representantes del gobierno local y autonómico, empresarios locales y más de 250 personas, mostrando una vez más el gran apoyo por parte de los presidentes de asociaciones chinas y el colectivo en general y finalizando con un espectáculo a cargo de la artista Mireia Ortiz en el que durante la velada amenizó con su música y bailes.

Esta marca, bajo el nombre Yanghe Distillery Co., Ltd, está ubicada en la ciudad de Suqian, provincia de Jiangsu, China, con activos totales de 56.300 millones de yuanes, aproximadamente equivalentes a 8.000 millones de euros y más de 30.000 empleados. Es una de las tres principales empresas de bebidas alcohólicas de China. Yanghe Co., Ltd. se ubica en un entorno natural único, su profundo patrimonio histórico. Además, su gran escala a la hora de la producción de licores hizo que la Federación Nacional de la Industria Ligera de China y la Asociación de la Industria del Licor de China le otorgaran el título de "Capital del licor de China", una de las 3 principales áreas productoras del mundo.

En 2017, Yanghe Co., Ltd. fue incluida entre las 500 mejores marcas globales en 2017 y fue preseleccionada para las 50 mejores marcas globales de bebidas espirituosas durante dos años consecutivos y Yanghe ocupó el tercer lugar en el mundo. 63,055 mil millones de yuanes, con una valorización de marca aproximadamente de 9 mil millones de euros, ocupando la primera posición en valor de marca de producto.

En 2021, se publicó la información de evaluación del valor de la marca de China y las acciones de Yanghe ganaron una vez más el tercer lugar en la marca de la industria ligera con un valor de marca de 70,2 mil millones de yuanes, o alrededor de 10 mil millones de euros. De esta manera, se establece como una gran suerte tener cerca esta marca y poder comercializarla en estos momentos en el país. HuiLong International Trading SL llegó al país para quedarse y, desde ahora, se puede contar con su selecta variedad de licores para celebrar los momentos más especiales.