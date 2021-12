ZD Zero Defects es una empresa sostenible con productos hechos íntegramente en España y de km 0

Cada vez son más las marcas que apuestan por la moda sostenible a favor de la salud y el medioambiente. Entre esta se encuentra ZD Zero Defects, una empresa española que fabrica ropa íntima artesanal con los mejores materiales nobles. Así, convertida en un verdadero estilo de vida, el slow fashion o ropa ecológica ha ido más allá de ser una tendencia de moda.

La sostenibilidad de los productos ZD se debe a que la compañía fabrica prendas con hilo de soja, un tejido que contiene propiedades beneficiosas para la piel, que no irrita ni produce ningún tipo de afección. El equipo de ZD Zero Defects confecciona una gran variedad de piezas como calcetines, pijamas, camisas y ropa interior hilo de soja para mujer, bajo un proceso de confección de kilómetro 0, producida en la ciudad catalana de Mataró por trabajadores artesanales y locales, que trabajan con mimo y la máxima calidad.

ZD Zero Defects: la empresa sostenible de ropa íntima

ZD Zero Defects nació en 1920 como una pequeña empresa de ropa íntima. Tras un siglo en la industria y manteniendo la filosofía del tejido ecológico en sus diseños, actualmente la compañía se ha convertido en una de las mejores firmas de ropa interior para hombre y mujer dentro del país y la única compañía en España que fabrica prendas con hilo de soja.

La clave del éxito que ha posicionado la marca como referente en su sector se debe a que crean ropa interior con materiales únicos y tejidos de alta calidad como algodón egipcio, hilo de Escocia o hilo de soja. Este último es muy ventajoso para pieles sensibles, porque su tejido es antibacteriano, no contiene blanqueantes ni causa alergias ni irritaciones. Cada pieza dispone de la certificación Standard 100 by OEKO-TEX, una sello mundial que avala que los productos de ZD Zero Defects no contienen sustancias nocivas que dañen la salud.

Las prendas íntimas están elaboradas bajo un modelo de fabricación artesanal, cuidando cada detalle en la confección para dar como resultado un diseño clásico, elegante y versátil que no pasa de moda. Además, las piezas son altamente resistentes y comparten la propiedad de elasticidad, confort, durabilidad y transpiración, por lo que la calidad y la comodidad están garantizadas.

Variedad de ropa con tejido ecológico

ZD Zero Defects, concienciados por cumplir con los ODS de la agenda 2030, ha lanzado al mercado una línea de ropa íntima ecológica y 100% artesanal, con diseños exclusivos y calidad excepcional. El producto más innovador de la marca es la ropa interior ecológica femenina, que es totalmente innovadora. Dentro de esta línea las clientas podrán encontrar variedad de lencería como bragas, culottes y tangas en diversos colores y tejidos suaves. También disponen de una gran variedad de fajas y camisetas de alta suavidad y confort. Para los caballeros, disponen de un amplio stock de calzoncillos tipo bóxer y slips de diversos diseños, así como calcetines, pijamas y camisetas de elevada calidad.

Tras más de un siglo produciendo ropa de la más elevada calidad, ZD Zero Defects mantiene su filosofía para seguir ofreciendo nuevos tejidos que promuevan el respeto a la salud y al medioambiente. De esta manera, respondiendo a las necesidades de la sociedad actual, la marca ha conseguido mantenerse como una de las referentes en el sector textil ecológico en España.