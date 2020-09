Solo el 0,5% de los españoles consideran la monarquía “un problema”

Los españoles no consideran que la monarquía sea “un problema”. Así se refleja en los sondeos del CIS, en los que, aunque no existe una pregunta directa sobre la institución en España, solamente el 0,5% de los encuestados responden que para ellos representa una dificultad.

“Hay un debate social en España sobre la monarquía. Y creo que la estrategia del avestruz no tiene ningún sentido. Creo que desprestigia enormemente al Centro de Investigaciones Sociológicas que fuercen, aliándose además con la derecha, algo que yo creo tan sensato como preguntar a la gente su opinión. Pensar que la imagen de la monarquía va a mejorar porque el CIS no pregunte por eso creo que no es muy inteligente”.

Así se expresó Pablo Iglesias, en una entrevista radiofónica , al día siguiente de que el pleno del Congreso de los Diputados rechazara una proposición no de ley de Unidas Podemos en la que pedía que el CIS vuelva a incluir en sus encuestas una pregunta específica, para que los ciudadanos valoren y pongan nota a la monarquía, como ocurría hasta hace unos años.

La propuesta no salió adelante porque, además de los votos en contra del Partido Popular, Vox y Ciudadanos, también recibió el “no” del PSOE.

Discrepancia entre los socios

En este punto los dos socios del Gobierno de coalición discrepan, y el vicepresidente segundo no ha dudado en criticar públicamente la postura del CIS, como hizo en la entrevista en “Carne Cruda Radio”.

Frente a esas quejas, Confidencial Digital ha podido comprobar que, en respuestas oficiales y por escrito, el Gobierno PSOE-Podemos certifica que las encuestas del Centro de Investigaciones Sociológicas muestran que la monarquía no es un asunto que preocupe a un sector relevante de los españoles.

Las preguntas sobre los problemas de España

Jaume Alonso-Cuevillas, diputados de Junts per Catalunya en el Congreso (y uno de los abogados de Carles Puigdemont), registró en marzo una pregunta parlamentaria al Gobierno en la que inquiría por qué el CIS no preguntaba, desde abril de 2015, por la valoración de la monarquía.

El Ejecutivo (ya con Podemos en el Consejo de Ministros) contestó en abril que el Centro de Investigaciones Sociológicas “incorpora en todos sus barómetros mensuales una pregunta abierta sobre los principales problemas que existen actualmente en España, así como otra pregunta en la que se indaga sobre los problemas que personalmente afectan más al entrevistado, en las que puede estimarse la valoración que sobre la monarquía tiene la sociedad española”.

La respuesta no dejó satisfecho a Alonso-Cuevillas, que en junio registró otra pregunta . En este segundo caso, quería saber si, en los barómetros del CIS, cuando se pregunta por los principales problemas de España, las respuestas que citan a la monarquía se incluyen en el genérico “otras respuestas”.

En el caso de que así fuera, pedía el desglose de las que en el barómetro de mayo de 2020 se incluyeron como “otras respuestas”; en concreto, si alguna de esas “otras respuestas” se referían, directa o indirectamente, a la monarquía o al rey Juan Carlos.

19 de 3.800 respuestas

El Gobierno respondió en agosto, y lo hizo de forma que minimizó por completo cualquier especulación sobre que en “otras respuestas” se estuviera escondiendo un porcentaje importante de españoles que identifica la monarquía como un problema para el país.

En la pregunta “¿Cuál es, a su juicio, el principal problema que existe actualmente en España?” (pregunta 23 del barómetro), el 10,3% eran “Otras respuestas”, mientras que a la cuestión “¿Cuál es el problema que a usted, personalmente, le afecta más?” (pregunta 24), el 5,7% habían dado contestaciones agrupadas en el genérico “otras respuestas”.

Pues bien: el Ejecutivo revela que, en la pregunta sobre el principal problema de España, las respuestas relacionadas con la monarquía fueron en el barómetro de mayo un total de 19 casos, acumulados, al sumarse las respuestas consecutivas sobre el primer, el segundo y el tercer problema de España.

Es decir, fueron 19 respuestas sobre un total de 3.800 encuestados. El Gobierno subraya que, por tanto, las respuestas sobre la monarquía como problema representaban un 0,52% de la muestra de encuestados seleccionada por el CIS.

"Insignificantes"

En cuanto a la pregunta “¿Cuál es el problema que a usted, personalmente, le afecta más?”, las cifras fueron más bajas: “Se contabilizaron cuatro casos que citaban “la monarquía” de 3.800 respuestas, con un porcentaje de 0,11% sobre el acumulado total (en primer, segundo y tercer lugar)”.

El Gobierno concluye que “en suma, el número de referencias y de respuestas sobre ‘la monarquía’ tanto en la P.23 como en P.24 del barómetro de mayo son insignificantes, por eso fueron agrupadas en la categoría ‘otros (problemas)’ en su presentación pública, sin que ello suponga ocultar informaciones relevantes a la opinión pública”.

Modelo de Estado

El portavoz adjunto del PSOE en el Congreso, Rafael Simancas, ya usó ese argumento para rechazar la propuesta de Podemos, hace años, demandando que el CIS preguntara sobre valoración de la monarquía. La respuesta fue que, cuando el Centro preguntó qué aspectos de la Constitución sería necesario reformar, sólo un 1,5% mencionó el modelo de Estado. “Una cifra discreta”, según el Gobierno.

En cuanto a los barómetros mensuales, señaló que la monarquía aparece citada como un problema en el 1,5% de los cuestionarios, ocupando “el puesto 32” en la lista de problemas.

Se trata de datos distintos a los que aporta ahora el Gobierno en su respuesta oficial sobre el barómetro de mayo de 2020, el penúltimo antes del publicado este jueves 17.

El CIS depende del ministerio de Carmen Calvo

Las preguntas parlamentarias se dirigen en conjunto al Gobierno, y en las respuestas no se especifica qué ministerio se ha hecho cargo de aportar los datos, la información, las explicaciones que se incluyen en ellas.

En este caso al ser una pregunta sobre el CIS, cabe supone que la respuesta ha sido responsabilidad del Ministerio de la Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática, que encabeza Carmen Calvo, ya que en el Centro de Investigaciones Sociológicas es un organismo autónomo adscrito a este ministerio.

No obstante, es el Gobierno quien responde en su conjunto, un Ejecutivo actualmente compuesto por ministros del PSOE y de Unidas Podemos, y con la circunstancia de que el grupo parlamentario de Pablo Iglesias y el propio vicepresidente segundo reclaman que en los barómetros del CIS vuelvan a preguntar sobre la monarquía y la valoración que merece a los españoles.