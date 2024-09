Felipe VI conocía la decisión de Juan Carlos I de publicar unas memorias

El Rey Juan Carlos

Las informaciones que hablaban de una biografía de don Juan Carlos I que se iba a publicar en Francia se han confirmado. Una decisión que no ha sentado nada bien en La Zarzuela y que provocará un nuevo distanciamientoentre el rey Felipe VI y su padre.

La noticia la confirmó el martes la revista francesa Point de Vue, que reveló que el libro se va a titular “Reconciliación” y que será escrito con la colaboración de la escritora francesa Laurence Debray, autora de otros dos libros anteriores sobre la figura del monarca emérito.

Repercusión mediática

Fuentes cercanas a La Zarzuela, a las que ha tenido acceso Confidencial Digital, reconocen que en la Casa son conscientes de la enorme repercusión mediática que va a tener el libro de memorias, que ya está ocupando portadas cuando todavía no ha salido de la editorial.

A eso se suma la publicación, por una revista holandesa, de unas fotografías de don Juan Carlos con Barbara Rey en unas escenas de intimidad.

Dañará la relación

Las fuentes consultadas confirman que el rey Felipe VI tenía constancia de que iba a publicarse ese libro de memorias, porque —dicen— “habla con su padre”.

El rey tiene muy claro que por encima de deseos y decisiones de su padre están la Corona, y, por supuesto, el futuro de la princesa heredera, Leonor de Borbón. Añaden que este episodio fragmentará la relación que actualmente existe entre padre e hijo.

Un acercamiento

En los últimos meses se había producido un acercamiento entre padre e hijo, que han coincidido en celebraciones familiares íntimas, pero también en actos públicos, como los dos funerales a los que ambos asistieron recientemente en Madrid.

En Zarzuela se ha tenido en cuenta el nuevo estilo, discreto y tranquilo, de las últimas estancias de Juan Carlos I en Sanxenxo, donde aprovecha para estar con amigos y disfrutar de la ría, pero manteniendo un perfil bajo.

Ahora, la publicación de las memorias provocará un cierto cambio en esa relación.

Daño a su hijo

Fuentes cercanas al rey emérito afirman que don Juan Carlos no quiere dañar la imagen de Felipe VI.

“Entre padre e hijo pueden surgir diferencias, pero don Juan Carlos mide sus movimientos para evitar perjudicar a don Felipe. Y también a su nieta, la princesa de Asturias”, aseguran esas fuentes. Sin embargo, la iniciativa de publicar unas memorias parece desmentir ese propósito.

No le roben su historia

Don Juan Carlos cuenta en el libro: “Mi padre siempre me aconsejó que no escribiese mis memorias. Los reyes no hacen confidencias, menos aún públicas. Sus secretos quedan ocultos en la penumbra del palacio. ¿Por qué voy a desobedecerle ahora?, ¿Por qué he cambiado finalmente de opinión? Tengo la sensación de que me roban el relato de mi propia historia”.

La primera impresión es que don Juan Carlos se abre por primera vez a hablar públicamente de los últimos escándalos que lo han salpicado en los últimos años. Pero se desconoce si, en efecto, explicará los momentos más polémicos de su reinado y de su posterior abdicación.

Elena, al tanto

Según publica Monarquía Confidencial, citando fuentes cercanas a don Juan Carlos, la infanta Elena también era conocedora previamente de las decisiones de su padre y ha expresado su apoyo.

“Era conocedora de lo que se estaba preparando y apoya a su padre en sus decisiones. Piensa que no ha hecho nada incorrecto”.

El libro se titulará Reconciliación y según ha declarado el propio rey emérito a la publicación francesa, ha decidido escribir sus memorias para que no le roben el relato de su propia historia.