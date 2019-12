Felipe VI protagonizó su más difícil mensaje navideño a las puertas de un Gobierno con tres partidos ‘republicanos’

Felipe VI protagonizó anoche su sexto mensaje navideño en un momento político especialmente delicado, también para la Corona. Con el Gobierno todavía en funciones, pero sobre todo en la perspectiva de que se forme un Ejecutivo con tres partidos ‘republicanos”: uno de tradición histórica, como el PSOE, los otros dos activos en la demanda de cambio de modelo de Estado, Podemos y Esquerra, este último además independentista.

El rey pronunció el mensaje en solitario, sentado en una silla desde el Salón de Audiencias de La Zarzuela, descartando otro año más el Palacio Real, que había centrado alguna de sus anteriores comparecencias. En la estancia podían verse las banderas de España y de Europa, una fotografía familiares, el árbol de Navidad y un belén de la colección privada.

Los problemas de España

Felipe VI no ocultó en su discurso los problemas que afectan a España en estos momentos, pero al mismo tiempo lanzó un mensaje de confianza en los españoles, en que, unidos, lograrán sacar adelante el país. Confianza en los españoles, y no en los políticos, a las que no mencionó.

El rey comenzó diciendo que el mundo vive “tiempos difíciles”, de incertidumbre, que generan preocupación (citó la nueva era tecnológica, la crisis de la Unión Europea, las migraciones, la desigualdad salarial hombre-mujer, la crisis económica…), para añadir que en España hay también “serias preocupaciones”.

Entre los retos principales de nuestro país citó problemas de cohesión social, falta de confianza de los ciudadanos en las instituciones, y, por “desde luego, Cataluña”. Sobre esto último, no se extendió mucho más.

Integrar las diferencias

No son tiempos fáciles, insistió Felipe VI, que a continuación realizó una llamada a la confianza en nosotros mismos y en España, en los españoles, protagonistas de una transformación histórica. Por ello, ni autocomplacencia ni crítica destructiva.

Al ponderar los valores de esa nueva sociedad alcanzada, destacó el “deseo de concordia”, que ha derribado muros de intolerancia y rencor que habían marcado nuestra historia, así como la “voluntad de entendimiento”, de integrar nuestras diferencias dentro de la Constitución, que “reconoce la diversidad” territorial y al mismo tiempo “preserva la unidad”. Cito dos veces la Carta Magna.

Este último párrafo hay que enmarcarlo en las tensiones desintegradoras que está viviendo concretamente Cataluña, aunque ni la citó por segunda vez.

El rey lanzó un mensaje de optimismo, diciendo que “superaremos los desafíos”. Confiemos en nosotros mismos, en España, “mantengámonos unidos en los valores democráticos que compartimos, sin divisiones ni enfrentamientos”, que solo erosionan nuestra convivencia y empobrecen nuestro futuro. “Todos juntos”, volvió a insistir al final.

Cinco fotografías

Antes del mensaje, TVE emitió un vídeo de 38 minutos con imágenes de la actividad de la Familia Real durante 2019, en el que, entre otras cosas, se vio la asistencia de los reyes a la capilla ardiente de Alfredo Pérez Rubalcaba, lo mismo que el anuncio de don Juan Carlos de que se retiraba de la vida institucional

Durante la emisión del himno nacional se proyectaron cinco fotografías, muy poco institucionales, en las que aparecían el rey, la reina y la princesa Leonor en todos los casos rodeados de personas. Felipe VI en medio de gente joven en un acto, los reyes con voluntarios de emergencias, doña Letizia en un acto de cooperación, la princesa en Girona…

La web de La Zarzuela colgó el mensaje de Felipe VI poco después de que terminara su emisión en las televisiones, incluyendo también el vídeo con imágenes de la actividad de la Familia Real durante 2019.