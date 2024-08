Antes era divertido: Sinopsis de la película, tráiler, reparto y dónde ver

Sinopsis

Una comedia dramática protagonizada por Sam (Rachel Sennott), una joven aspirante a comediante y au pair que vive en Toronto y lucha contra el trastorno de estrés postraumático.

La depresión afecta su carrera y tendrá que decidir si se une o no a la búsqueda de Brooke, la niña desaparecida a la que cuida.

Reparto

Rachel Sennott

Olga Petsa

Jason Jones

Sabrina Jalees

Caleb Hearon

Ennis Esmer

Dani Kind

Dan Beirne

Actores más conocidos

Rachel Sennott es una comediante, actriz y escritora estadounidense, conocida por su estilo único y su humor descarado. Nació el 19 de septiembre de 1996 en Simsbury, Connecticut.

Sennott se hizo famoso en la escena de la comedia alternativa y ha aparecido en varios podcasts y programas de televisión.

Uno de sus trabajos más destacados es su papel protagónico en la película Shiva Baby (2020), que recibió elogios de la crítica y le ayudó a ganar fama. También ha aparecido en programas como The Tonight Show Starring Jimmy Fallon y The Comedy Store.

También es conocida por su presencia en las redes sociales, donde comparte su humor y sus pensamientos sobre temas contemporáneos.

Sabrina Jalees es una comediante, actriz y escritora canadiense conocida por su ingenioso estilo de comedia y sus apariciones en televisión.

Nació el 9 de enero de 1988 en Toronto, Canadá.

A lo largo de su carrera, ha actuado en una variedad de géneros, incluyendo comedia, programas de televisión y cine.

Sabrina ha aparecido en muchas series de televisión como The Tonight Show y Comedy Bang! Bang!, y también formó parte del elenco de programas como Jalis on the Road y The Good Place. Además, también escribió guiones para varios programas de televisión y participó en festivales de cine de comedia.

Ennis Esmer es un actor y comediante canadiense conocido por su trabajo en televisión y cine.

Nació el 29 de diciembre de 1982 en Ankara, Türkiye y se mudó a Canadá a una edad temprana.

Esmer fue elogiada por su versatilidad y capacidad para interpretar una variedad de personajes.

Uno de sus papeles más notables es el de Ray en la serie de televisión The Listener, que se emitió de 2009 a 2014.

También apareció en otras producciones famosas como Schitt 's Creek y The Goldbergs. Además de su carrera como actor, Esmer también trabaja como comediante y participa en numerosos festivales de comedia.

Dónde ver

Disponible en todos los cines de nuestro país a partir del 4 de Octubre de 2024. Más tarde, estará disponible en las plataformas de pago.