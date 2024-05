Back to Black: Sinopsis de la película, tráiler, reparto y dónde ver

Sinopsis

Una película biográfica sobre la cantante Amy Winehouse, dirigida por Sam Taylor-Johnson ("Cincuenta sombras de Grey").

La película narra la oscura carrera del artista, conocido por éxitos como "Rehab" y "You Know I'm No Good", que murió en 2011 a la edad de 27 años por intoxicación etílica. Durante su corta carrera profesional, lanzó dos álbumes: Frank y Back to Black, este último le valió seis premios Grammy.

Hoy en día es considerada una de las mayores leyendas de la música soul y R&B.

Reparto

Marisa Abela (Amy Winehouse)

Jack O´Connell (Blake Fielder-Civil)

Eddie Marsan (Mitch Winehouse)

Lesley Manville (Cynthia Winehouse)

Juliet Cowan (Janis Winehouse)

San Buchanan (Nick Shymansky)

Actores más conocidos

Marisa Abela es una talentosa actriz británica, conocida por participar en numerosas producciones de televisión y teatro.

En el mundo del espectáculo destaca por su versatilidad y dotes actorales, reconocidas por la crítica y el público.

Su carrera de acción incluye muchas especies diferentes, desde dramas hasta comedia, que muestra la capacidad de asumir muchos roles diferentes y complejos. Marisa Abela ha mostrado su talento en proyectos que atraen la atención del público internacional, combinando su presencia en la industria del entretenimiento.

Jack O'Connell es un actor británico muy talentoso. Destacó en muchos papeles cinematográficos, televisivos y teatrales. Es conocido por su versatilidad y capacidad para sumergirse por completo en sus personajes, lo que le ha valido grandes elogios por parte de la crítica y el público.

O'Connell protagonizó películas populares, interpretando papeles complejos y desafiantes que demostraron sus habilidades de actuación. Además, fue elogiado por sus actuaciones en el escenario, mostrando compromiso con su oficio fuera de la pantalla grande.

Su presencia en la industria del entretenimiento ha dejado una huella significativa y su trabajo continúa acaparando la atención de los amantes del cine y el teatro.

Eddie Marsan es un actor británico muy talentoso y versátil.

Ha participado en numerosas películas y series de televisión, interpretando papeles que van desde intensos dramas hasta encantadoras comedias. Su capacidad para sumergirse por completo en su personaje y transmitir emociones genuinas le ha valido un gran respeto en la industria del entretenimiento.

Marsan ha aparecido en muchas producciones famosas, dejando una impresión duradera en el público y recibiendo elogios por sus atractivas actuaciones. Su versatilidad le ha permitido desempeñar papeles desafiantes para mostrar sus habilidades de actuación.

Además de actuar, Marsan también comenzó a trabajar en televisión, participando en la creación de películas que fueron muy bien recibidas tanto por la crítica como por el público.

Trailer