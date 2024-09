La cocina: Sinopsis de la película, tráiler, reparto y dónde ver

Sinopsis

Película dramática basada en la famosa obra de Arnold Wesker.

Es hora de almorzar en The Grill, un restaurante turístico de Nueva York que atiende a miles de clientes.

En la cocina se mezclan culturas de todo el mundo, preparando infinidad de platos, intentando seguir el ritmo de los pedidos de la cafetería. La mayoría de los trabajadores son inmigrantes ilegales que luchan para proteger sus empleos.

Uno de los chefs es Pedro (Raúl Briones), un joven aventurero y soñador mexicano, enamorado de Julia (Rooney Mara), una camarera americana que no puede tener una relación con un extranjero que no tiene papeles. Cuando el dinero desapareció de la caja registradora y todos los empleados fueron interrogados, Pedro fue acusado de robar el dinero.

Entonces todo se vino abajo y Pedro decidió detener de una vez por todas la línea de producción de cocinas.

Reparto

Rooney Mara

Raúl Briones

Motel Foster

Oded Fehr

James Watterson

Lee R. Sellars

John Pyper- Ferguson

Laura Gómez

Actores más conocidos

Rooney Mara es una talentosa actriz estadounidense conocida por su versatilidad y capacidad para interpretar personajes complejos.

Nació el 17 de abril de 1985 en Bedford, Nueva York.

Su carrera está marcada por una serie de papeles cinematográficos memorables que recibieron elogios tanto de la crítica como del público.

Rooney comenzó su carrera como actriz en televisión, apareciendo en series como Law & Order y ER. Su primer papel protagónico fue en Tanner Hall (2009), donde mostró su potencial actoral.

Es más famosa por su papel de Lisbeth Salander en la película "La chica del dragón tatuado" (2011) dirigida por David Fincher.

Su actuación le valió una nominación al Oscar y consolidó su estatus en Hollywood.

A lo largo de los años, Rooney ha actuado en películas de muchos géneros diferentes.

Sus películas más famosas incluyen Carol (2015), en la que interpretó a Thérèse Believer, y A Ghost Story (2017), elogiada por su enfoque único del amor y la pérdida.

Ha colaborado con directores famosos como David Fincher, Todd Haynes y Spike Jonze, lo que ha enriquecido su experiencia y diversidad creativa.

Además de su carrera como actor, Rooney también es conocido por su trabajo activo en cuestiones sociales y medioambientales.

Coopera con organizaciones que apoyan los derechos humanos y la protección del medio ambiente.

Oded Fehr es un actor israelí conocido por su trabajo en cine y televisión.

Nació el 23 de noviembre de 1970 en Tel Aviv, Israel.

Fehr es especialmente conocido por sus papeles en películas de acción y aventuras, así como por sus populares series de televisión.

Oded comenzó su carrera en el teatro y la televisión israelíes antes de mudarse a los Estados Unidos para buscar oportunidades en Hollywood.

Su voz y apariencia distintivas le abrieron puertas en la industria.

Uno de sus papeles más importantes fue en la película "La Momia" (1999) y su secuela "La Momia Regresa" (2001), donde interpretó a Ardeth Bay, un guerrero que ayuda al personaje principal en la lucha contra criaturas sobrenaturales.

Estas películas le dieron fama mundial.

También apareció en otras películas como Deuce Bigalow: Male Gigolo (1999) y Last Resort (2000).En televisión, Oded ha tenido papeles recurrentes en varias series populares, incluidas The Scorpion King: Quest for Power y Covert Affair. Su capacidad para interpretar personajes carismáticos y, a menudo, enérgicos le ha valido un ejército de fans.

Además de actuar, Fehr también ha trabajado como actor de doblaje en videojuegos y series animadas, demostrando su versatilidad como intérprete.

Trailer

Dónde ver

Estará disponible en todos los cines de nuestro país a partir del 8 de noviembre de 2024. Se podrá ver en plataformas de pago próximamente.