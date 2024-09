Cónclave: Sinopsis de la película, tráiler, reparto y dónde ver

Sinopsis

Está estrechamente relacionado con uno de los rituales más secretos y antiguos del mundo: la elección del Papa.

Tras la repentina muerte del Papa, el cardenal Lawrence fue nombrado presidente del cónclave.

Mientras los líderes más poderosos de la Iglesia Católica se reúnen en los pasillos del Vaticano, Lawrence se ve envuelto en una gran conspiración.

Ralph Fiennes

Stanley Tucci

John Lithgow

Isabella Rossellini

Lucian Msamati

Brian F. O´Byrne

Jacek Koman

Merab Ninidze

Actores más conocidos

Ralph Fiennes es un famoso actor británico conocido por su versatilidad y talento en cine, teatro y televisión.

Nació el 22 de diciembre de 1962 en Suffolk, Inglaterra.

A lo largo de su carrera, ha interpretado una amplia variedad de personajes, desde villanos icónicos como Lord Voldemort en los libros de Harry Potter hasta papeles dramáticos en películas como La lista de Schindler y El paciente inglés, por la que recibió una nominación al Oscar.

Fiennes también tuvo una exitosa carrera en teatro, trabajando con la Royal Shakespeare Company y el National Theatre de Londres.

Además de actuar, también es director, destacando por su trabajo en las películas "Coriolano" y "El gran Gatsby".

Su estilo de actuación y su capacidad para empatizar con sus personajes lo han convertido en uno de los actores más respetados de su generación.

John Lithgow es un actor estadounidense conocido por su trabajo en cine, televisión y teatro.

Nació el 19 de octubre de 1945 en Rochester, Nueva York.

Lithgow ha tenido una carrera muy diversa, interpretando desde papeles dramáticos hasta cómicos.

Es conocido por aparecer en series como 3rd Rock from the Sun, donde interpretó a Dick Solomon, y The Crown, donde interpretó a Winston Churchill.

También protagonizó películas famosas como El mundo según Garp, Términos de cariño e Interstellar.

Además de actuar, Lithgow también es una escritora talentosa y ha escrito muchos libros para niños.

Jacek Koman es un actor polaco conocido por su trabajo en cine y televisión, tanto en su tierra natal como en producciones internacionales.

Ha desempeñado numerosos papeles a lo largo de su carrera, distinguiéndose por su capacidad para interpretar personajes complejos.

Koman ha protagonizado películas famosas como El pianista (2002) de Roman Polanski y Zapada miłość (2003).

También trabajó en películas para televisión y producciones teatrales.

Su carrera se ha caracterizado por una mezcla de papeles dramáticos y de carácter, lo que le permite demostrar su versatilidad como actor.

Estará disponible en todos los cines de nuestro país a partir del 31 de octubre de 2024. Se podrá ver en plataformas de pago próximamente.