Daaaaaali !: Sinopsis de la película, tráiler, reparto y dónde ver

Sinopsis

Anunciada una comedia dramática escrita y dirigida por Quentin Dupieux ("Fumar te hace toser"), el argumento no ha sido revelado pero se sabe que la película cuenta la historia de un ambicioso periodista francés que quiere buscar un proyecto que lo oriente.

a él. a la fama y la memoria colectiva, quien durante varios años se reunió varias veces con el artista surrealista de culto Salvador Dalí e intentó crear un proyecto documental que parecía desvanecerse en el olvido. La película está protagonizada por Gilles Lelouch (Adiós, señor Huffman), Anaïs Demoustier (Gloria Mundi) y Pierre Nini (Black Box).

Reparto

Anais Demoustier

Gilles Lellouche

Edouard Baer

Jonathan Cohen

Pio Marmai

Didier Flamand

Romain Duris

Jerôme Niel

Actores más conocidos

Anaïs Demoustier es una actriz francesa nacida el 29 de diciembre de 1987 en Lille, Francia.

Comenzó su carrera como actor a una edad temprana y ha trabajado en muchos géneros diferentes, tanto en cine como en televisión.

Demoustier se hizo famosa por su papel en la película French Kisses (2008), que le valió el reconocimiento en el cine francés.

Desde entonces, ha aparecido en numerosas obras, entre ellas: Birdman (2014), New Girlfriend (2014) y The Last Face (2016).

Sus actuaciones son a menudo elogiadas por su autenticidad y profundidad emocional.

Pio Marmai es un actor francés nacido el 13 de diciembre de 1984 en París.

Es conocido por su trabajo en cine y televisión, donde ha demostrado versatilidad y talento en una variedad de roles.

Marmay comenzó su carrera como actriz en teatro y rápidamente pasó al cine, apareciendo en películas como Anonymous Emotions (2010) y Senior Tet (2015).

Su actuación en Le Haute Tete fue particularmente bien recibida y ayudó a establecer su reputación como actor emergente en el cine francés.

Además de su trabajo en la pantalla grande, también apareció en series de televisión, demostrando su capacidad para interpretar papeles tanto dramáticos como cómicos.

Jérôme Niel es un actor y creador de contenidos francés, mejor conocido por su trabajo en Internet y plataformas de vídeo. Nació el 27 de diciembre de 1985.

Se hizo famoso por su canal de YouTube, donde compartía sketches humorísticos, parodias y comentarios sobre temas de la cultura pop.

Además de su éxito en YouTube, Jérôme Niel también trabaja en televisión y participa en proyectos cinematográficos.

Su estilo se distingue por su humor ingenioso y su capacidad para conectar con el público joven.

A lo largo de su carrera, ha colaborado con otros creadores de contenido y figuras del entretenimiento, ampliando su presencia en el mundo del entretenimiento.

Trailer

Dónde ver

Estará disponible en todos los cines de nuestro país a partir del 25 de octubre de 2024. Se podrá ver en plataformas de pago próximamente.