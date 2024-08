Un desastre para siempre: Sinopsis de la película, tráiler, reparto y dónde ver

Sinopsis

Abby (Virginia Gardner) y Travis (Dylan Sprouse) se despiertan en su habitación de hotel después de una noche de libertinaje en Las Vegas.

Estaban confundidos, con resaca y para su sorpresa se casaron. Hacen lo que haría cualquier estudiante universitario casi despistado: hacer las maletas e irse de luna de miel a México con sus amigos y familiares más cercanos.

Reparto

Virginia Gardner

Dylan Sprouse

Austin North

Libe Barrer

Brian Austin Green

Rob Estes

Steven Bauer

Neil Bishop

Actores más conocidos

Virginia Gardner es una actriz estadounidense nacida el 18 de abril de 1995 en Sacramento, California.

Comenzó su carrera como actor en la serie de televisión Glee en 2010 y desde entonces ha adquirido una sólida experiencia en la industria del entretenimiento.

Uno de sus papeles más famosos es el de Caroline Dean en la serie Runaways de Marvel, en la que interpreta a un personaje adolescente con poderes especiales y lucha contra el mal con un grupo de adolescentes poderosos y extraordinarios. Su actuación en esta serie le ayudó a ser reconocido y querido por el público.

Además de su trabajo televisivo, Gardner también se ha expandido al cine, apareciendo en películas como Halloween (2018), una reposición de la película de terror de culto en la que interpreta a Vicky, una joven que vive una noche aterradora con Michael. Myers.

Dylan Sprouse es un actor estadounidense nacido el 4 de agosto de 1992 en Italia.

Es conocido por su papel de Zack Martin en la exitosa serie de Disney Channel The Suite Life of Zack & Cody, en la que protagonizó junto a su hermano gemelo Cole Sprouse.

Además de su trabajo televisivo, Dylan también ha participado en muchas películas y proyectos diferentes a lo largo de su carrera.

Sus películas más famosas incluyen Big Daddy (1999), en la que interpretó a uno de los hijos adoptivos de Adam Sandler, y Five Feet Apart (2019), un drama romántico que co protagonizó con Haley Lu Richardson.

Dylan Sprouse es conocido no sólo por su talento como actor sino también por su capacidad empresarial en el mundo de la cerveza artesanal.

En 2018 abrió su propia destilería, All-Wise Meadery, en Nueva York, donde produce hidromiel de alta calidad.

Rob Estes es un actor estadounidense nacido el 22 de julio de 1963 en Virginia.

Es conocido por sus papeles en muchas series de televisión populares.

Sus trabajos más notables incluyen Melrose Place, donde interpretó a Kyle McBride.

Además de su trabajo televisivo, Rob Estes ha aparecido en varias películas y ha sido estrella invitada en otras películas a lo largo de su carrera.

Su talento actoral y carisma lo convierten en un actor amado por el público.

Trailer

Dónde ver

Disponible en todos los cines de nuestro país a partir del 13 de septiembre de 2024. Más tarde, estará disponible en las plataformas de pago.