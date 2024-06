Fuera de temporada: Sinopsis de la película, tráiler, reparto y dónde ver

Sinopsis

Mathieu vive en París y Alice vive en un pequeño pueblo costero del oeste de Francia.

Tenía unos cincuenta años y era un actor famoso.

Tiene cuarenta años y es profesora de piano.

Se enamoraron hace unos quince años, pero luego rompieron.

A partir de entonces fue pasando el tiempo, cada uno siguió su camino y las heridas fueron cicatrizando poco a poco.

Cuando Mathieu intenta aliviar su tristeza en el jacuzzi del centro de talasoterapia, accidentalmente se reencuentra con Alice.

Reparto

Guillaume Canet

Alba Rohrwacher

Shari Andorra

Marie Drucker

Emmy Boissard

Lucette Beudin

Gilberte Bellus

Hugo Dillon

Actores más conocidos

Guillaume Canet es un actor y director francés que cuenta con una sólida carrera en el cine.

Comenzó como actor, apareciendo en películas como "La playa" junto a Leonardo DiCaprio, que le valió reconocimiento mundial. A lo largo de su carrera, ha interpretado diversos personajes en películas francesas e internacionales, demostrando su versatilidad y talento.

Además de actuar, Cane también se aventuró en la dirección, en particular con Tell No One, una película de terror que recibió elogios tanto de la crítica como del público.

También dirigió Little White Lies, una película que explora las complejidades de la amistad y las relaciones interpersonales.

Alba Rohrwacher es una famosa actriz italiana cuya versatilidad y talento la han convertido en una figura destacada del cine contemporáneo.

Rohrwacher nació en una familia de actores y ha demostrado su pasión por la actuación a lo largo de su carrera, sobresaliendo en papeles que van desde drama intenso hasta comedia cautivadora.

Su colaboración con el director Luca Guadagnino en I Am Love le valió el reconocimiento internacional, demostrando su capacidad para profundizar en personajes complejos y emocionales. Además, su actuación en Hungry Hearts, donde compartió pantalla con Adam Driver, le valió el premio a la Mejor Actriz en el Festival de Cine de Venecia, consolidando su estatus como actriz principal.

Trailer

Dónde ver

Se estrenará el próximo 5 de julio. Sólo y exclusivamente estará disponible en todos los cines de nuestro país y más tarde la tendremos disponible en plataformas de pago.