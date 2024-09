La habitación de al lado: Sinopsis de la película, tráiler, reparto y dónde ver

Sinopsis

Martha es una madre muy imperfecta que fue separada de su hija por un malentendido. Entre ellos se encuentra Ingrid, la amiga de Marta, que comprende el sufrimiento de ambos.

La película explora la brutalidad de la guerra y las diferentes formas en que ambos escritores se unen, escribiendo sobre la muerte, la amistad y el placer sexual como buenos aliados en la lucha contra el terror.

También hablaron de despertarse con el sonido de los pájaros cantando en una casa ubicada en una reserva natural de Nueva Inglaterra, donde ambos vivieron una situación dura pero que también tuvo sus aspectos agradables.

Reparto

Julianne Moore

Tilda Swinton

John Turturro

Alessandro Nivola

Alex Hogh Andersen

Juan Diego Botto

Melina Matthews

Esther-Rose McGregor

Actores más conocidos

Julianne Moore es una famosa actriz estadounidense nacida el 3 de diciembre de 1960 en Fort Bragg, Carolina del Norte.

Es conocida por su talento único y su capacidad para interpretar una variedad de personajes en películas de diversos géneros.

Ha recibido numerosos premios a lo largo de su carrera, incluidos varios premios Oscar, Globos de Oro y BAFTA.

Sus papeles más notables incluyen Boogie Nights, Magnolia, Far From Heaven, Still Alice (por la que ganó el Premio de la Academia a la Mejor Actriz) y The Hours. También ha trabajado en adaptaciones literarias como Los juegos del hambre y películas como "The Kids Are All Right".

Alessandro Nivola es un actor estadounidense nacido el 28 de junio de 1972 en Boston, Massachusetts.

Es famoso por su versatilidad y ha trabajado en muchos géneros diferentes tanto en cine como en televisión.

Nivola estudió en la Universidad de Yale, lo que le ayudó a desarrollar su carrera como actor.

Sus actuaciones más famosas incluyen Face/Off, que protagonizó junto a John Travolta y Nicolas Cage, y The Many Saints of Newark, en la que interpretó a Dickie Moltisanti, que le valió elogios de la crítica.

También protagonizó películas como Laurel Canyon, American Hustle y The Art of Self-Defense.

Melina Matthews es una actriz argentina conocida por su trabajo en cine y televisión.

Nació el 14 de octubre de 1985 en Buenos Aires, Argentina.

Durante su carrera, es conocida como una actriz versátil que actúa en muchos géneros diferentes.

Entre sus trabajos más importantes se encuentra su papel en la serie "Marginal", que recibió el reconocimiento tanto de la crítica como del público.

También apareció en películas como La Casa y Sangre del Viejo, demostrando su habilidad para interpretar personajes complejos.

Trailer

Dónde ver

Disponible en todos los cines de nuestro país a partir del 18 de Octubre de 2024. Más tarde, estará disponible en las plataformas de pago.