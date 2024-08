No hables con extraños: Sinopsis de la película, tráiler, reparto y dónde ver

Sinopsis

Cuando una familia estadounidense es invitada a pasar el fin de semana en la idílica finca de una encantadora familia británica con la que se hacen amigos mientras están de vacaciones, lo que comienza como un viaje de ensueño rápidamente se convierte en una pesadilla psicológicamente retorcida.

Remake de la famosa película de terror danesa escrita por Christian Tafdrup y Mads Tafdrup.

Esta vez, James Watkins escribirá y dirigirá el remake de Blumhouse.

Reparto

James McAvoy

Mackenzie Davis

Aisling Franciosi

Alix West Lefler

Scoot McNairy

Kris Hitchen

Actores más conocidos

James McAvoy es un actor escocés nacido en 1979 en Glasgow.

Inició su carrera actoral en teatro, donde se distinguió por su talento y versatilidad.

Luego incursionó en la pantalla grande y se convirtió en uno de los actores más famosos de su generación.

Una de las películas que le dio fama fue El último rey de Escocia, en la que compartió pantalla con Forest Whitaker y recibió elogios de la crítica por su papel. Sin embargo, fue su papel en "Atonement" lo que le ayudó a recibir una nominación al BAFTA como Mejor Actor de Reparto.

Además de papeles más serios y dramáticos, McAvoy también ha protagonizado películas de acción y fantasía, como la del joven Profesor X en la franquicia X-Men. Su capacidad para adaptarse a muchos géneros y personajes diferentes le ha convertido en un actor muy apreciado en la industria cinematográfica.

Chris Hitchen es un actor británico cuya carrera se ha distinguido por su versatilidad y talento actoral.

Apareció en diversos trabajos de cine y televisión y fue reconocido por la crítica y el público.

Uno de sus papeles más exitosos fue en la película Sorry We Missed You del famoso director Ken Loach.

Chris Hitchen desempeña un papel central y conmovedor en la película, destacando su capacidad para transmitir emociones complejas y profundas a través de su actuación.

Además de su trabajo cinematográfico, Chris Hitchen también comenzó a trabajar en televisión, apareciendo en series de diversos géneros y temas.

Su dedicación al arte de la actuación y su capacidad para dar vida a los personajes realmente lo han convertido en un actor respetado en la industria del entretenimiento.

Mackenzie Davis es una talentosa actriz canadiense conocida por sus apariciones en cine y televisión.

Apareció en películas como Blade Runner 2049, Tully y The Martian, donde demostró su versatilidad y capacidad para interpretar una variedad de papeles.

Además de su trabajo cinematográfico, Mackenzie Davis también es famosa en televisión al aparecer en el elenco de famosas series como Halt and Catch Fire y Black Mirror.

Su carisma en pantalla y su capacidad para transmitir emociones le han valido el reconocimiento de la crítica y del público.

Trailer

Dónde ver

Disponible en todos los cines de nuestro país a partir del 13 de septiembre de 2024. Más tarde, estará disponible en las plataformas de pago.