Harold y el lápiz mágico: Sinopsis de la película, tráiler, reparto y dónde ver

Sinopsis

Exploración del concepto de realidad a través de un cuento, donde un niño y un bolígrafo son los personajes principales.

Harold, un niño pequeño, elige caminar bajo la luz de la luna. La singularidad de este cuento es que todo es inexistente, su existencia es un lienzo vacío que él va completando con un bolígrafo púrpura que tiene el poder de materializar lo que se dibuje con su tinta. Desde un dragón protegiendo un árbol; un océano ocasional con un barco apropiado; hasta un paseo en globo sobre colinas distantes que, sin intención, terminó en un abismo lleno de ventanas.

En esta historia, se explorarán las cualidades que permiten y justifican la realidad de las cosas, a través de la sugestión mental y la imaginación. Un niño será el centro de atención en este divertido debate sobre la ambigüedad al confundir un sueño, la verdad y la ilusión y cambiar su mundo por completo.

Reparto

Zachary Levi

Lil Rel Howery

Zooey Deschanel

Jemaine Clement

Tayna Reynolds

Camille Guaty

Ravi Patel

Pete Gardner

Actores más conocidos

Zachary Levi es un actor y cantante estadounidense, conocido por interpretar a Chuck Bartowski en la serie de televisión Chuck, emitida entre 2007 y 2012. Su desempeño en ese programa lo hizo ganar seguidores dedicados desde el inicio.

Su trabajo en teatro, y la colaboración en proyectos de protección son también áreas destacadas en la carrera de Levi. Asimismo, ha demostrado su habilidad musical en varias situaciones, como presentaciones en conciertos y eventos

Zooey Deschanel,es una actriz, cantante y modelo de Estados Unidos. Es reconocida por su estilo característico y su humor extraño. Un personaje muy famoso que interpretó fue el de Jessica Day en la exitosa serie "New Girl", la cual se transmitió desde 2011 hasta 2018 y le trajo varios reconocimientos.

Deschanel ha participado en varias películas, como "500 Days of Summer" (2009), en la que hizo el papel de Summer Finn, y "Elf" (2003), en la que compartió escenas con Will Ferrell. Aparte de su trabajo como actriz, forma parte de la banda She & Him junto al músico M. Ward, con quienes han publicado varios discos de música indie.

Ravi Patel es un comediante y actor de Estados Unidos, famoso por su desempeño en la pantalla grande y chica. Vio la luz por primera vez el 18 de octubre de 1986. Ganó popularidad por su actuación en la serie de humor "Scrubs" y también ha participado en otras series como "Master of None", donde tuvo un papel secundario.

Aparte de su labor como actor, Ravi Patel ha participado en iniciativas que tratan sobre asuntos culturales y la identidad. En el año 2020, estuvo al frente y también se encargó de producir un documental llamado "Meet the Patels", el cual se centra en su búsqueda del amor y analiza las presiones familiares en relación al matrimonio, en especial desde la experiencia de una familia indoamericana.

Trailer

Dónde ver

Estará disponible en todos los cines de nuestro país a partir del 8 de noviembre de 2024. Se podrá ver en plataformas de pago próximamente.