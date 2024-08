El hombre del saco: Sinopsis de la película, tráiler, reparto y dónde ver

Sinopsis

Durante siglos, los padres han advertido a sus hijos sobre el aterrador Boogeyman, una criatura malvada que secuestra a niños inocentes y los separa de sus familias para siempre. Patrick, quien milagrosamente escapó de sus garras cuando era niño, experimentó un trauma por este encuentro y los recuerdos lo han perseguido desde entonces y le han dejado profundas cicatrices.

Ahora, después de regresar a su antigua casa familiar con su esposa e hijo, Patrick descubrirá que la entidad oscura todavía está allí, acechando sus pesadillas y amenazando con quitarle todo lo que ama en el mundo.

Reparto

Sam Claflin

Antonia Thomas

William Davis

Adele Leonce

William Hope

Steven Cree

Sharon D. Clarke

Actores más conocidos

Sam Claflin es un actor británico con una apasionante carrera en cine y televisión.

Nació el 27 de junio de 1986 en Ipswich, Inglaterra.

Se hizo famoso por su papel de Finnick Odair en la saga Los juegos del hambre, donde su carisma y dotes interpretativas le valieron reconocimiento mundial.

Anteriormente, Claflin apareció en series como "Pilares de la Tierra" y "Fiebre Blanca".

Tras su éxito en Los juegos del hambre, protagonizó varias películas notables, entre ellas Me Before You junto a Emilia Clarke y The Nightingale, un drama de época que recibió críticas favorables.

También exploró varios géneros, desde comedias románticas hasta dramas de suspenso. Su versátil capacidad de actuación le permite trabajar con directores famosos y actores talentosos.

Adele Leonce lleva varios años trabajando en la industria de la actuación y ha demostrado su versatilidad en muchos géneros diferentes. Aunque no tiene muchas películas ricas, ha llamado la atención del público y la crítica con su talento.

Uno de sus papeles más importantes fue en la serie histórica El último reino, basada en la novela de Bernard Cornwell.

En esta serie ambientada en el siglo IX, Leonce interpreta a un personaje que ofrece una perspectiva interesante sobre el poder y la dinámica cultural de la época.

La serie fue bien recibida por su rica trama y su alta calidad de producción.

También protagonizó el thriller psicológico The Stranger, que exploraba temas de misterio y revelación.

Sus actuaciones en este tipo de proyectos demuestran su capacidad para asumir roles complejos y emocionales, lo que la convierte en una actriz a seguir.

Adele también trabajó en teatro, lo que le permitió mejorar sus habilidades de actuación y comunicarse con el público de una manera nueva. Su formación y experiencia en el escenario repercutieron positivamente en su trabajo en la pantalla.

Antonia Thomas es una actriz inglesa famosa por su talento actoral y su versatilidad. Nació el 3 de noviembre de 1986 en Londres, Inglaterra.

Es mejor conocida por su papel de Alisha Daniels en la serie Misfits, una serie de televisión sobrenatural sobre un grupo de jóvenes con poderes especiales.

Su aparición en esta serie le trajo reconocimiento y le abrió puertas para otros proyectos.

Uno de sus papeles más destacados fue en la serie de televisión The Good Doctor, en la que interpretó a Claire Brown, una residente de cirugía.

La película fue muy bien recibida y permitió a Thomas demostrar su capacidad para asumir papeles complejos y cargados de emociones, así como su capacidad para trabajar en entornos dramáticos y médicos.

Antonia también tiene una sólida carrera cinematográfica, protagonizando películas como Deep Blue Sea y Lovesick. Su experiencia teatral le ha dado una base sólida, que se refleja en sus actuaciones tanto en la pantalla grande como en la pequeña.

Cuando se trata de su estilo de actuación, lo que lo distingue es su capacidad para transmitir emociones genuinas y su carismática presencia en la pantalla.

Es admirada no sólo por su actuación sino también por su devoción por los personajes que interpreta.

Trailer

Dónde ver

Disponible en todos los cines de nuestro país a partir del 27 de Septiembre de 2024. Más tarde, estará disponible en las plataformas de pago.