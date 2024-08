Justicia artificial: Sinopsis de la película, tráiler, reparto y dónde ver

Sinopsis

El gobierno español ha convocado un referéndum crucial para decidir si introducir un innovador sistema de inteligencia artificial en el sistema judicial destinado a automatizar y despolitizar los procesos judiciales, sustituir a los jueces en todos los tribunales del país o no.

La propuesta, respaldada por el gobierno y los desarrolladores de tecnología de sistemas, desató una feroz campaña electoral que enfrentó a los defensores de la tecnología contra un juez de carrera que defendía la importancia del factor humano en la gestión judicial.

Reparto

Verónica Echegui

Alberto Ammann

Tamar Novas

Alba Galocha

Actores más conocidos

Verónica Echegui es una talentosa actriz española que ha obtenido reconocimiento tanto en cine como en televisión.

Nacida en Madrid, ha tenido una sólida carrera en la industria del entretenimiento, recibiendo elogios del público y la crítica.

Echegui ha aparecido en diversas películas tanto en España como en el extranjero.

Algunos de sus papeles más notables incluyen papeles en películas como Yo Soy La Juani, Kamikaze y Al final del túnel. Su versatilidad y carisma en pantalla le permiten interpretar papeles diversos y complejos con gran habilidad.

Además de actuar, Verónica Echegui también incursionó en la industria televisiva, participando en series que deleitaron al público de todo el mundo.

Su talento interpretativo y dedicación a su oficio la han convertido en una de las actrices más respetadas y admiradas del cine español.

Alba Galocha es una modelo, actriz y figura destacada de la industria de la moda y el entretenimiento española. Nacida en Galicia, estableció una exitosa carrera en el mundo de la moda, colaborando con marcas famosas y apareciendo en revistas de prestigio.

Además del modelaje, Alba Galocha también participa en la actuación, participando en cine y televisión.

Su carisma y talento le permitieron explorar muchos aspectos diferentes del arte y ganar reconocimiento público.

Sus papeles cinematográficos más notables incluyen películas como Under the Rose y The Year of the Plague. En televisión protagonizó series como “El final del camino”.

Gracias a su estilo único y atractiva apariencia, Alba Galocha se ha convertido en una figura influyente en la industria del entretenimiento, cautivando al público tanto en España como en el extranjero.

Tamar Novas es una talentosa actriz española conocida por su distinguida carrera en cine, televisión y teatro.

Nacido en Galicia, ha demostrado su versatilidad interpretativa en diversos proyectos, consiguiendo reconocimiento de público y crítica.

Novas ha participado en la producción cinematográfica tanto en España como en el extranjero, distinguiéndose por su devoción por cada personaje que interpreta.

Algunos de sus papeles más memorables fueron en películas como Mar Adentro, Yo, Too e Isla Mínima.

En televisión, Tamar Novas protagonizó series de éxito como Fariña y Libertad, demostrando su talento actoral y su capacidad para interpretar con gran destreza papeles complejos.

Además de trabajar en la pantalla, Novas también brilla en el escenario, participando en numerosas producciones teatrales que satisfacen al público de todos los géneros.

Su dedicación al oficio y su capacidad para conmover al público le convierten en uno de los actores más respetados y admirados de la escena española contemporánea.

Trailer

Dónde ver

Disponible en todos los cines de nuestro país a partir del 13 de septiembre de 2024. Más tarde, estará disponible en las plataformas de pago.