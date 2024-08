Kneecap: Sinopsis de la película, tráiler, reparto y dónde ver

Sinopsis

La película trata sobre una pandilla poco común formada por dos amigos de la infancia y empresarios de clase trabajadora, Naoise Ó Cairellain y Liam Óg Ó Hannaidh, que se asocian con el profesor de música JJ Ó Dochartaigh para formar un grupo de rap en irlandés.

El singular encuentro de estos tres personajes tiene lugar en la sala de interrogatorios de una prisión, donde JJ actúa como traductor cuando la policía no puede comunicarse con Naoise en inglés después de que ella es arrestada por desobedecer a las autoridades.

Reparto

Michael Fassbender

Josie Walker

Simone Kirby

Jessica Reynolds

Donagh Deeney

Lalor Roddy

Gerry Adams

Actores más conocidos

Michael Fassbender es un actor alemán-irlandés conocido por sus impresionantes dotes de actuación y su capacidad para interpretar una variedad de personajes complejos.

Nació el 2 de abril de 1977 en Heidelberg, Alemania, pero creció en Irlanda.

Comenzó su carrera como actor en teatro, luego pasó a la televisión y al cine.

Fassbender obtuvo reconocimiento internacional por su papel en la película Hunger (2008), en la que interpretó a Bobby Sands, un preso político en huelga de hambre.

Desde entonces, ha participado en muchas películas famosas.

Además de papeles impresionantes, Fassbender también incursionó en películas de acción y ciencia ficción como Prometheus (2012) y Assassin 's Creed (2016).

Su talento ha sido reconocido con numerosos premios y nominaciones durante su carrera

Jessica Reynolds es una actriz emergente que ha ganado reconocimiento en la industria del entretenimiento.

Es conocida por sus papeles en la serie de televisión Upadek y su trabajo en cine independiente.

Reynolds ha demostrado talento en una variedad de géneros, desde dramas de suspenso hasta comedias.

Su capacidad para interpretar personajes complejos ha llamado la atención de crítica y público.

Aunque su carrera aún está en desarrollo, su presencia en la pantalla y sus habilidades actorales demuestran que tiene un futuro prometedor por delante.

Además de la actuación, suele participar en proyectos que exploran temas sociales o emocionales profundos, lo que demuestra su pasión por contar historias significativas.

Lalor Roddy es un actor irlandés conocido por su trabajo en cine y televisión.

Nació en Irlanda y ha tenido una carrera bastante activa, participando en muchos proyectos de muy diversos géneros.

Roddy ha realizado numerosas obras tanto en su país como en el extranjero.

Uno de sus papeles más importantes fue en la película The Last Right Man (2019), en la que desempeñó un papel importante que le ayudó a mostrar su talento como actor. También apareció en películas para televisión y obras de teatro, demostrando su versatilidad como intérprete.

Además de su trabajo en cine y televisión, Roddy es frecuentemente elogiado por su capacidad para dar vida a personajes complejos y cargados de emociones.

La experiencia teatral también le ayudó a tener una base sólida para su carrera cinematográfica.

Trailer

Dónde ver

Disponible en todos los cines de nuestro país a partir del 27 de Septiembre de 2024. Más tarde, estará disponible en las plataformas de pago.