La maldición del Queen Mary :Sinopsis de la película, tráiler, reparto y dónde ver

Sinopsis

En 1938, una familia padre, madre e hija pequeña embarca en el Queen Mary, un transatlántico en su lujoso apogeo. Otra familia, una madre, un padre y un hijo pequeño, embarcan en el mismo barco, pero años más tarde, en la actualidad. Su hijo desaparece y encuentran algo en la piscina del barco. Se rumorea que la piscina es uno de los lugares más embrujados del barco desde hace generaciones, y se dice que Mary, el fantasma de una joven que se ahogó en la piscina en 1952, sigue vagando por los alrededores.

Reparto

Alice Eve

Tim Downie

Joel Fry

Nell Hudson

William Shockley

Angus Wright

Jim Piddock

Lenny Rush

Actores más conocidos

Jim Piddock es un actor, guionista y productor británico, conocido por sus películas "Best in Show", "The Mighty Window" y "The Prestige". Comenzó su carrera en Reino Unido y se trasladó a Estados Unidos a los 20 años.

Recientemente ha promocionado "Caught with My Pants Down and Other Tales from a Life in Hollywood", un libro de anécdotas de la industria del entretenimiento. También ha trabajado con Christopher Guest en varios proyectos y apareció en la serie de HBO "Family Tree".

Nell Hudson es una actriz y escritora británica conocida porla serie Outlander. Recientemente ha estado muy activa en las redes sociales, compartiendo recuerdos de su libro 2Just for Today", que cumplió dos años en junio de 2024. También participará en un acto en conversación con Genevieve Wheeler en Waterstones el 7 de noviembre de 2024 en Londres.

La actriz británica Alice Eve, conocida por sus papeles en películas como "Star Trek Into Darkness" y She's Out of My League". Está a puntod e unirse a un thriller de conspiraciones titulado "The Awakening",cuyo rodaje ha comenzado recientemente en Londres. Alice también ha puesto fin a su relación con un aristócrata y está buscando el amor en una aplicación de citas para famosos.

Dónde ver

Estará disponible en todos los cines de nuestro país a partir del 6 de diciembre de 2024. Se podrá ver en plataformas de pago próximamente.