Marcello Mio: Sinopsis de la película, tráiler, reparto y dónde ver

Sinopsis

Sigue la vida de Chiara Mastroianni, a quien interpreta. Chiara, hija de los famosos actores Marcello Mastroianni y Catherine Deneuve, atraviesa una crisis de identidad y decide rendir homenaje a su padre.

En un intento por contactarlo, ella comienza a vestirse y actuar como Marcello, lo que la lleva a transformarse en una versión de su padre.

La trama se desarrolla cuando Chiara acepta su nueva identidad mientras se enfrenta a las reacciones de su familia y amigos, incluida su madre, preocupada y curiosa.

Reparto

Chiara Mastroianni

Benjamin Biolay

Catherine Deneuve

Melvil Poupaud

Nicole Garcia

Fabrice Luchini

Hugh Skinner

Actores más conocido

Chiara Mastroianni es una actriz francesa conocida por su trabajo en el cine europeo y es hija del famoso director italiano Marcello Mastroianni y la actriz Catherine Deneuve.

Nació el 29 de mayo de 1972 en París.

Durante su carrera, ha participado en numerosas películas famosas en Francia y en el extranjero.

Sus obras más famosas incluyen “Blessing” (2011), “Remaining Time” (2005) y “New Friend” (2014).

Además, también colaboró ​​con directores famosos como Christophe Honoré y Francois Ozon.

Chiara Mastroianni también ha sido reconocida por su estilo único y su presencia en la pantalla, lo que la convierte en una figura respetada en el mundo del cine.

Su carrera abarca tanto el cine comercial como el de autor, demostrando su versatilidad como actriz.

Catherine Deneuve es una de las actrices más emblemáticas del cine francés, que ha dejado una profunda huella en la industria cinematográfica a lo largo de su carrera.

Nació el 22 de octubre de 1943 en París, Francia.

A menudo se considera un símbolo de belleza y elegancia.

Ha trabajado en muchos géneros diferentes, desde el drama hasta la comedia.

Deneuve obtuvo reconocimiento internacional por su papel en el musical "Los paraguas de Cherburgo" (1964) dirigido por Jacques Demy, que le valió numerosos premios.

A lo largo de los años, trabajó con directores legendarios como Luis Buñuel en Belle de Jour (1967) y François Truffaut en Mississippi Siren (1969).

Además de su carrera cinematográfica, Deneuve también es una figura influyente en la moda y la cultura francesas. Ha recibido numerosos premios a lo largo de su carrera, entre ellos el Premio César a la mejor actriz y el Oso de Plata en el Festival Internacional de Cine de Berlín.

Hugh Skinner es un actor inglés conocido por su trabajo cinematográfico y televisivo. Nació el 6 de enero de 1985 en Londres.

Skinner ha aparecido en varias producciones populares en el Reino Unido y en el extranjero.

Uno de sus papeles más notables fue en W1A, una comedia de operaciones internas de la BBC, en la que interpretó a Will Humphries.

También apareció en la comedia The Windsors, una parodia de la familia real británica, en la que interpretó al príncipe William.

Además, Hugh Skinner también tuvo papeles en películas como Mamma Mia! Here We Go Again” (2018), en la que interpretó al joven Harry.

Su versatilidad como actor le ha permitido actuar en diversos géneros, desde la comedia hasta el drama.

Trailer

Dónde ver

Disponible en todos los cines de nuestro país a partir del 20 de septiembre de 2024. Más tarde, estará disponible en las plataformas de pago.