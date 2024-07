Maxxxine: Sinopsis de la película, tráiler, reparto y dónde ver

Sinopsis

Maxine no se siente nada bien, acaba de perder a sus amigos de una manera terrible y cruel, pero algo en su interior le dice que debe continuar, aunque sea la única superviviente.

Ante esta situación, continúa su viaje a Los Ángeles para intentar convertirse en una de las actrices más famosas de los años 80.

Reparto

Mia Goth

Elizabeth Debicki

Giancarlo Esposito

Lily Collins

Halsey

Kevin Bacon

Michelle Monaghan

Bobby Cannavale

Actores más conocidos

Mia Goth nació el 25 de octubre de 1993 en Londres pero creció en Canadá.

Comenzó su carrera como actor a una edad temprana y llamó la atención por su papel en la serie de televisión The Tunnel. Sin embargo, su papel en la película A Cure for Wellness (2016) dirigida por Gore Verbinski le valió reconocimiento internacional.

En la película interpretó a una misteriosa joven que vive en un sanatorio suizo y su actuación recibió muchos elogios de la crítica.

Su siguiente papel destacado fue en Suspiria (2018), una nueva versión de la clásica película de terror, donde compartió pantalla con Dakota Johnson y Tilda Swinton.

La película es conocida por su atmósfera inmersiva y su intrincada trama, y ​​Mia dejó una impresión duradera con su actuación.

Más recientemente, en 2022, protagonizó X, una película de terror muy bien recibida con temas de juventud y decadencia.

Su actuación volvió a ser muy apreciada, consolidándose como una actriz polifacética en el género.

Mia Goth también ha trabajado como modelo y colaborado con marcas de moda, lo que realza aún más su imagen creativa. Su estilo personal es bastante distintivo y a menudo contiene elementos góticos.

Bobby Cannavale es un actor estadounidense muy talentoso conocido por su versatilidad y carisma en la pantalla.

Nació el 3 de mayo de 1970 en Union City, Nueva Jersey.

A lo largo de su carrera ha actuado en una variedad de géneros, desde la comedia hasta el drama, lo que le ha valido reconocimiento tanto en cine como en televisión.

Uno de sus papeles más importantes fue en la serie Boardwalk Empire, en la que interpretó a Gyp Rosetti, un personaje carismático y peligroso que se convirtió en uno de los principales antagonistas de la trama.

Su actuación le valió elogios de la crítica y le ayudó a establecer su estatus en la industria.

También es conocido por su trabajo en la serie de películas "Vinyl" producida por Martin Scorsese y Mick Jagger, en la que interpreta a Richie Finestra, un ejecutivo musical que lucha por mantener a flote su sello discográfico en el tumultuoso período del rock and roll en los EE.UU.

En el cine, apareció en películas como Ant-Man (2015) y Ant-Man and the Wasp (2018), interpretando al Agente Paxton.

También trabajó en The Irishman (2019) de Martin Scorsese, en la que desempeñó un papel fundamental en un elenco de estrellas.

Giancarlo Esposito es un actor italoamericano nacido el 26 de abril de 1958 en Copenhague, Dinamarca.

Es ampliamente conocido por su talento y capacidad para interpretar personajes complejos y memorables.

Su carrera abarcó más de treinta años y trabajó en teatro, cine y televisión.

Uno de sus papeles más icónicos es el de Gustavo "Gus" Fring en la popular serie de televisión Breaking Bad y su precuela Better Call Saul. En esta serie, Esposito interpreta a un traficante de drogas que actúa bajo la apariencia de un empresario legítimo.

Su actuación fue elogiada por su sutileza y capacidad para retratar la dualidad de su personaje, convirtiéndose en uno de los villanos más memorables de la televisión.

Además de Breaking Bad, Giancarlo también apareció en otras obras importantes.

En la serie "The Mandalorian" de Disney de la franquicia "Star Wars", interpreta a Moff Gideon, un villano que quiere tomar el control del Antiguo Imperio.

Su presencia en esta serie fue muy bien recibida por los fanáticos del universo Star Wars.

Esposito también actuó en películas, desempeñando papeles destacados en películas como Do the Right Thing (1989) de Spike Lee y The Usual Suspects (1995).

Su carrera escénica no es menos impresionante; A lo largo de los años, ha participado en diversas producciones teatrales.

Trailer

Dónde ver

Disponible en todos los cines de nuestro país a partir del 23 de agosto del 2024. Más tarde, estará disponible en las plataformas de pago.