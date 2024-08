Megalópolis: Sinopsis de la película, tráiler, reparto y dónde ver

Sinopsis

Megalópolis es una película de ciencia ficción y drama escrita y dirigida por Francis Ford Coppola, la historia se desarrolla en una metrópoli destruida por un trágico suceso repentino. En este entorno, César, un arquitecto idealista, quiere reconstruir la ciudad como una utopía sostenible que pueda protegerse de un nuevo desastre aprendiendo de sus errores del pasado.

El ambicioso alcalde de la ciudad, Frank Cicero, no estuvo de acuerdo con su visión y tenía su propio plan de reurbanización que se adapta a sus propios intereses y a lo que creía que era mejor para los votantes.

En el centro de la batalla entre puntos de vista opuestos, que atrae cada vez más partidarios de un lado a otro y se convierte en violencia extrema, está Julia, la hija de Frank, cansada de la atención y el poder que le otorga su posición social.

Reparto

Adam Driver

Giancarlo Exposito

Nathalie Emmanuel

Aubrey Plaza

Shia LaBeouf

Jon Voight

Jason Schwartzman

Talia Shire

Actores más conocidos

Adam Driver es un actor estadounidense famoso por su actuación flexible y profunda. Nació el 19 de noviembre de 1983 en San Diego, California.

Inició su carrera en teatro y obtuvo reconocimiento en la serie Girls (2012-2017), en la que interpretó a Adam Sackler, por la que fue nominado al premio Primetime Emmy.

Driver se hizo famoso en la industria cinematográfica después de interpretar a Kylo Ren en la nueva trilogía de Star Wars, comenzando con Star Wars: El despertar de la fuerza (2015).

Su controvertido papel de villano le valió fama y reconocimiento mundial.

Además de su trabajo en Star Wars, también ha protagonizado películas aclamadas por la crítica como Inside Llewyn Davis (2013), BlacK Klansman (2018), por la que fue nominado al Oscar, y Marriage Story (2019).), donde recibió otra nominación al Oscar por su papel protagónico.

Aubrey Plaza es una actriz y comediante estadounidense conocida por su estilo único y su humor excepcional. Nació el 26 de junio de 1984 en Wilmington, Delaware.

Plaza comenzó su carrera en el entretenimiento como artista de improvisación en el grupo de comedia Upright Citizens Brigade Theatre en la ciudad de Nueva York, donde desarrolló su distintivo estilo cómico.

Se hizo famosa por su papel de April Ludgate en la serie de televisión Parks and Recreation (2009-2015), donde su personaje se convirtió en uno de los favoritos de los fanáticos por su sarcasmo y excentricidad.

La película jugó un papel importante para consolidar su carrera y abrirle nuevas oportunidades en el cine y la televisión.

Aubrey ha aparecido en varias películas, entre ellas "Safety Not Guaranteed" (2012), donde recibió elogios por su actuación, y "The Bucket List" (2013), en la que interpretó el papel principal. También trabajó en comedias como Mike and Dave Need Wedding Dates (2016) e Ingrid Goes West (2017), en las que exploró temas más oscuros y complejos.

Además de papeles cómicos, Plaza también mostró su versatilidad al participar en proyectos más dramáticos como Black Bear (2020), donde recibió críticas positivas por su papel.

Jon Voight es un famoso actor estadounidense, nacido el 29 de diciembre de 1938 en Yonkers, Nueva York.

Su carrera cinematográfica abarcó más de 50 años y era conocido por su talento y capacidad para interpretar una variedad de personajes.

Voight saltó a la fama en la década de 1960, pero su gran avance se produjo en Midnight Cowboy (1969), en la que interpretó a Joe Buck, un joven vaquero que se traslada a Nueva York.

Esta actuación le valió una nominación al Oscar y es considerada una de sus actuaciones más emblemáticas.

Durante su carrera, protagonizó películas innovadoras como Deliverance (1972), Homecoming (1978), por la que ganó el Premio de la Academia al Mejor Actor, y The Rainmaker (1997).

También es conocido por interpretar al padre de Angelina Jolie en Lara Croft: Tomb Raider (2001) y por su trabajo en series como Ray Donovan (2013-2020), donde recibió elogios por su interpretación del personaje de mí. Mickey Donovan.

Además de su carrera como actor, Voight también produce y trabaja en proyectos de cine y televisión.

Ha recibido numerosos premios y nominaciones a lo largo de los años, consolidándose como una figura respetada en Hollywood.

Trailer

Dónde ver

Disponible en todos los cines de nuestro país a partir del 27 de Septiembre de 2024. Más tarde, estará disponible en las plataformas de pago.