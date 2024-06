Memory: Sinopsis de la película, tráiler, reparto y dónde ver

Sinopsis

La película cuenta la historia de la vida de Sylvia, una trabajadora social de vida sencilla y ordenada.

Estaba dedicada a su hija, a su trabajo y a las reuniones de Alcohólicos Anónimos.

Su vida da un vuelco cuando Saul (Peter Sarsgaard) la sigue a casa después de su reunión de secundaria. Este encuentro inesperado tendrá un gran impacto en sus vidas y les abrirá la puerta al pasado.

Reparto

Jessica Chastain (Sylvia)

Peter Sarsgaard (Sauul)

Merritt Wever (Olivia)

Josh Charles (Isaac)

Elsie Fisher (Sara)

Jessica Harper (Samantha)

Elizabeth Loyacano

Ross Brodar

Actores más conocidos

Jessica Chastain es una talentosa actriz de cine y teatro, conocida por su capacidad de actuación y versatilidad.

Apareció en diversas películas, destacándose por su capacidad para interpretar papeles diversos y exigentes.

Sus papeles más famosos incluyen películas como The Help, Zero Dark Thirty, Interstellar y Molly's Game.

Chastain ha recibido elogios de la crítica y del público por su compromiso con cada personaje que interpreta, así como por su capacidad para transmitir emociones profundas y matizadas en la pantalla.

Su versatilidad le ha permitido interpretar papeles tanto en series de televisión como en películas de ciencia ficción, y sus interpretaciones han sido nominadas a importantes premios de la industria cinematográfica.

Merritt Wever es una talentosa actriz conocida por sus importantes contribuciones en televisión y cine.

Destaca por su capacidad para interpretar una variedad de papeles con autenticidad y profundidad.

Es reconocida por su papel en la serie Nurse Jackie, en la cual su actuación fue aclamada por la crítica y le valió importantes premios, entre ellos: Premio Emmy.

Además de su excelente trabajo televisivo, Merritt Wever también apareció en cine, demostrando su versatilidad como intérprete.

Su capacidad para retratar personajes complejos y transmitir emociones realistas le ha valido el reconocimiento de sus compañeros y del público.

Trailer

Dónde ver

Se estrenará el próximo 21 de junio. Sólo y exclusivamente estará disponible en todos los cines de nuestro país y más tarde la tendremos disponible en plataformas de pago.