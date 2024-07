Pacto de sangre: Sinopsis de la película, tráiler, reparto y dónde ver

Sinopsis

El ex convicto Cash lleva varios años intentando llevar una vida honesta y pacífica en el condado de Odim, entre los Montes Apalaches. Fue a la iglesia, dejó de beber y consumió drogas. El motivo de su redención es la muerte de su hermana.

No sólo sorprende a su difunto marido Finny (Scott Hayes) sino también a su joven sobrina Savannah a quien ahora cuida con gran amor y devoción.

Pero entonces el jefe de la mafia Big Cat , que aterroriza a toda la zona con los métodos más brutales, quiere obligarlo a trabajar para ella nuevamente y eliminar la competencia.

Esto sólo fue posible porque insistió en que Finny pagará una vieja deuda que nunca podría pagar por sí solo.

Reparto

Orlando Bloom

Andie MacDowell

Garret Dillahunt

Brian Geraghty

James Lafferty

Jeremy Ratchford

Nicholas Logan

Scott Haze

Actores más conocidos

Orlando Bloom es un actor inglés nacido el 13 de enero de 1977 en Canterbury, Kent.

Es conocido por participar en varias películas exitosas, especialmente en los géneros de fantasía y aventuras.

Uno de los papeles más notables de Orlando Bloom es el de Legolas en la trilogía El señor de los anillos de Peter Jackson.

Su carismática actuación y su habilidad con el arco y la flecha le han convertido en uno de los personajes más queridos entre los fans de la saga.

Además, Bloom también interpretó a Will Turner en la serie de películas Piratas del Caribe, donde compartió pantalla con Johnny Depp.

Su química en pantalla y su actuación como el atrevido pirata lo convirtieron en una estrella de cine de fama internacional.

Scott Haze es un actor y director estadounidense conocido por su trabajo en cine, televisión y teatro. nació el 19 de junio de 1981 en Dallas, Texas.

A lo largo de su carrera ha demostrado su versatilidad y talento.

Hayes ha aparecido en varias películas y series de televisión, distinguiéndose por actuaciones sólidas y comprometidas.

Es conocido por trabajar con el director James Franco en proyectos como Child of God y The Sound and the Fury, donde demostró su capacidad para asumir papeles complejos y exigentes.

Además de actuar, Scott Hayes también incursionó en la dirección y el guión, demostrando su capacidad para contar historias de una manera creativa y emotiva.

Brian Geraghty es un actor estadounidense famoso por su talento actoral y su versatilidad.

Geraghty nació el 13 de mayo de 1975 en Toms River, Nueva Jersey.

A lo largo de su carrera, Geraghty ha aparecido en numerosas películas y series de televisión.

Uno de sus papeles más notables fue en la película ganadora del Oscar The Hurt Locker, dirigida por Kathryn Bigelow.

En la película, Geraghty interpreta al sargento Owen Eldridge, un personaje complejo que debe afrontar la realidad de la guerra de Irak.

Además de su trabajo en The Hurt Locker, Brian Geraghty también ha aparecido en películas como Flight with Denzel Washington y la serie de televisión Chicago PD. Su capacidad para encarnar las vidas de una variedad de personajes lo ha ayudado a convertirse en un actor talentoso y respetado en la industria del entretenimiento.

Trailer

Dónde ver

Se estrenará el próximo 2 de agosto. Sólo y exclusivamente estará disponible en todos los cines de nuestro país y más tarde la tendremos disponible en plataformas de pago.