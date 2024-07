Parpadea dos veces: Sinopsis de la película, tráiler, reparto y dónde ver

Sinopsis

Frida necesita desesperadamente cambios en su vida porque no está nada satisfecha con su realidad.

Su vida gira en torno a trabajar como camarera en un bar de Los Ángeles.

Sin embargo, la joven estaba decidida a cambiar su destino, por lo que puso su mirada en el filántropo y magnate de la tecnología Slater King.

Frida convencerá a King para que la invite a su isla privada con sus amigos más cercanos. Pero en la isla, Frida verá cosas que no le convienen y tendrá miedo.

Reparto

Naomi Ackie

Channing Tatum

Christian Slater

Simon Rex

Adria Arjona

Kyle Maclachlan

Geena Davis

Alia Shawkat

Actores más conocidos

Naomi Ackie nació el 2 de diciembre de 1992 en Londres, Inglaterra.

Se interesó por la actuación desde temprana edad y estudió en la Royal Central School of Speech and Drama, lo que la preparó para una carrera en el mundo del cine y la televisión.

en la que interpretó a Bonnie, un personaje que se convirtió en central de la trama.

Su actuación fue muy bien recibida, abriendo la puerta a otros proyectos.

Sin embargo, su papel más notable hasta la fecha fue en la película Quiero bailar con alguien, en la que interpretó a Whitney Houston.

Esta película biográfica ha creado mucha expectación ya que Whitney es una de las figuras más emblemáticas de la música.

La capacidad de Naomi para capturar la esencia de Houston ha sido elogiada tanto por los críticos como por los fanáticos.

Además de estos papeles, también participó en películas como Star Wars: The Rise of Skywalker.

Ascensión”, en la que desempeñó un papel pequeño pero significativo.

Participar en esta popular serie le permitió llegar a un público más amplio y demostrar su versatilidad como actriz.

Naomi Ackie también es conocida por su activismo y por hablar sobre temas importantes como la diversidad y la representación en la industria del entretenimiento.

Su carrera sigue creciendo y mucha gente espera con ansias los proyectos que emprenderá en el futuro.

Christian Slater es un actor estadounidense nacido el 18 de agosto de 1969 en Nueva York.

Es conocido por sus papeles en películas de los años 80 y 90, así como por su trabajo en televisión.

Slater comenzó su carrera a una edad temprana, apareciendo en muchas series de televisión antes de debutar en el cine.

Uno de sus papeles más icónicos fue la comedia negra Heathers (1988), en la que interpretó a J.D., un joven carismático enredado en una serie de acontecimientos trágicos en su escuela secundaria.

La película obtuvo seguidores de culto y ayudó a consolidar su estatus como estrella en ascenso.

A lo largo de los años, Christian ha actuado en muchos géneros diferentes, desde dramas hasta películas de terror.

Sus películas más famosas incluyen Pump Up the Volume (1990), True Romance (1993), escrita por Quentin Tarantino, y The Legend of Billie Jean (1985).

Su papel en True Romance le ayudó a ganar reconocimiento y afirmar su reputación como actor talentoso.

En televisión, Slater logró un éxito significativo con la serie Mr. Robot, en la que interpreta a Elliot Alderson, un hacker con discapacidad intelectual que se convierte en miembro de un grupo de hackers.

Su actuación le valió numerosos premios y nominaciones, incluido un Globo de Oro.

A lo largo de su carrera, Christian Slater ha sido conocido no sólo por su talento como actor sino también por su carisma y presencia en la pantalla.

Supo adaptarse a una variedad de roles y a pesar de los altibajos que enfrentó, mantuvo una carrera bastante activa.

Alia Shawkat es una actriz y artista estadounidense nacida el 18 de abril de 1989 en Riverside, California. Es conocida por su versatilidad y su capacidad para interpretar una amplia gama de personajes tanto en la televisión como en el cine.

Uno de sus papeles más destacados fue como Maeby Funke en la serie de culto "Arrested Development", donde su personaje, una adolescente ingeniosa y un poco rebelde, se convirtió en uno de los favoritos de los fans. Su actuación en la serie le abrió las puertas a más oportunidades en la industria.

Además de "Arrested Development", Alia ha aparecido en otras series populares como "Transparente" y "Search Party". En "Search Party", su interpretación de Dory Sief, una joven que se involucra en la desaparición de una antigua compañera de clase, ha sido muy bien recibida por la crítica y le ha valido elogios por su actuación.

En el cine, Alia ha participado en películas como "The Final Girls" (2015) y "Green Room" (2015), donde demostró su habilidad para moverse entre géneros. También ha trabajado con directores reconocidos, lo que ha ayudado a consolidar su lugar en la industria.

Además de actuar, Alia es también una artista multifacética. Ha explorado su pasión por el arte visual y ha trabajado en proyectos que combinan diferentes formas de expresión artística. Su enfoque creativo y auténtico le ha permitido destacar entre sus contemporáneas.

Recientemente, Alia ha continuado expandiendo su carrera, participando no solo como actriz sino también como productora y directora en algunos proyectos. Su compromiso con contar historias diversas y significativas la convierte en una figura intrigante del entretenimiento contemporáneo.

Trailer

Dónde ver

Disponible en todos los cines de nuestro país a partir del 23 de agosto del 2024.