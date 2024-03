Las productoras de cine aceptan negociar la ‘cláusula IA’ con los actores de doblaje

Sala de cine.

La unión de todas las asociaciones de actores de doblaje ha surtido efecto: las grandes productoras cinematográficas de Hollywood han aceptado sentarse a negociar la inclusión de la Cláusula IA en los contratos laborales para evitar que la inteligencia artificial suplante la voz de los intérpretes, según ha podido saber Confidencial Digital de fuentes del sector. Desde PASAVE (Plataforma de Asociaciones y Sindicatos de Artistas de Voz de España en la que se encuentra el sindicato mayoritario, ADOMA) llevan casi un año exigiendo regularla a las factorías y estudios de doblaje. Ante la ausencia de respuesta, decidieron dejar de firmar todos los contratos que exigieran la cesión de los derechos de la voz que abrían la puerta a la intromisión de la IA.

Dejar de firmar contratos con cesión de derechos de la voz

Las protestas del mundo del doblaje se tradujeron en una condición concreta en marzo del año pasado: crear e introducir una disposición en todos los contratos denominada “Cláusula IA”, que ponga coto a la explotación de la voz del intérprete, como adelantó ECD. Esto es, que solo se pueda emplear en el producto acordado —película, serie, anuncio, etc— e impedir que las productoras utilicen la inteligencia artificial para replicar la voz en una obra distinta.

Ya se han dado casos en España de actores contratados por una empresa para locutar un anuncio y, meses después, han observado cómo dicha compañía empleaba exactamente la misma voz en otro comercial sin que el intérprete fuese remunerado de manera alguna por ello. Una forma de ahorrar costes para las empresas y productoras que se aprovechaba del vacío legal que supone la IA en distintos sectores al no estar regulada aún por el Estado.

Las productoras se sientan a negociar

Durante meses, todas las asociaciones y organizaciones del sector del doblaje en España se han unido para reclamar la inclusión de la Cláusula IA en todos los contratos, pero no han recibido respuesta de las productoras. Ante la pasividad de las factorías cinematográficas, en PASAVE decidieron dejar de firmar todos los contratos que incluyeran la cesión de los derechos de la voz; una medida aprobada por votación en distintas asambleas extraordinarias. Esta acción coordinada llevó a miles de intérpretes a rechazar trabajos desde el pasado 1 de enero. Una situación límite que ha llevado a las productoras a sentarse en la mesa de negociación.

No ceder los derechos de la voz

La concesión de los derechos de la voz no supone una anomalía en los contratos del mundo del doblaje. Se trata una cláusula usual para permitir que la productora pueda explotar el producto interpretado. De ahí que la decisión adoptada por las organizaciones y asociaciones de actores de doblaje se circunscribiera a rechazar cualquier documento laboral que incluyera dicha cesión. Este articulado habitual en la relación laboral entre actores y productoras se ha convertido ahora en la grieta legal que amenaza el futuro del doblaje.

Una cláusula compartida en 48 países

La Cláusula IA exigida por los intérpretes no solo ha tenido recorrido en España. La iniciativa fue presentada a la federación mundial UVA (United Voice Artists) que la ha hecho suya, sumándose a rechazar acuerdos laborales sin Claúsula IA desde el inicio de 2024. Actualmente, organizaciones de 48 países han enviado una carta a los estudios de grabación —contratados por las productoras— para hacerles saber que no aceptarán ningún empleo que implique la cesión de los derechos de la voz de los actores si no recoge también la limitación del uso de la IA.