Puntos suspensivos: Sinopsis de la película, tráiler, reparto y dónde ver

Sinopsis

Leo (Diego Peretti) parece ser un hombre completamente normal que vive solo en una casa de campo, pero esconde un gran secreto: es un exitoso autor de crímenes que escribe bajo la pluma de Cameron Graves.

Un día, su secreto corre peligro cuando Jota (José Coronado), un hombre que se hace pasar por periodista, llama a su puerta. El problema es que nadie conoce la verdadera identidad de Leo, sólo su agente Victoria (Cecilia Suárez) la sabe. El escritor comienza a preguntarse qué hace allí y cómo sabe quién es.

Poco a poco irá pensando que tiene parentesco con Adriana (Georgina Amorós), su joven amante.

Reparto

Diego Peretti

José Coronado

Cecilia Suárez

Georgina Amorós

Actores más conocidos

Diego Peretti es un famoso actor y director argentino, conocido por su trabajo en cine, televisión y teatro.

Nació el 15 de febrero de 1963 en Buenos Aires, Argentina.

Su carrera abarcó más de 30 años y dejó una huella significativa en la industria del entretenimiento de su país.

Peretti se inició en el mundo del teatro, donde demostró su talento actoral en diversas producciones. Su versatilidad le permite desempeñar papeles tanto dramáticos como cómicos, lo que le convierte en un actor de gran prestigio.

Una de sus obras más importantes en teatro es la obra "Escenas de un matrimonio", en la que mostró su capacidad para resolver problemas complejos en las relaciones interpersonales.

En televisión, Diego es famoso por sus obras de teatro y series.

Uno de sus papeles más memorables fue en la serie de televisión Los Simuladores, que se convirtió en un fenómeno cultural en Argentina, donde interpretó a uno de los miembros de un grupo que ayuda a las personas a resolver sus problemas a través de la simulación creativa. Su actuación recibió elogios y consolidó su estatus como uno de los actores más queridos del país.

En lo que respecta al cine, Peretti ha protagonizado varias películas de éxito.

Sus papeles más notables incluyen Son of the Bride, en el que interpreta a un hombre que atraviesa una crisis personal, y Nine Queens, una exitosa película sobre varios estafadores.

Su capacidad para establecer una conexión con el público y su carisma le permitieron participar en producciones populares tanto en Polonia como en el extranjero.

José Coronado es un destacado actor español conocido por su versatilidad y talento en cine, televisión y teatro.

Nació el 14 de junio de 1957 en Madrid, España.

A lo largo de su carrera ha interpretado una variedad de personajes, desde villanos hasta héroes, lo que le ha valido un puesto importante en la industria del entretenimiento española.

Coronado inició su carrera artística en el teatro y luego pasó a la televisión, donde se hizo famoso por participar en series como Los Serrano y Periodistas. Sin embargo, su carrera cinematográfica ha cobrado impulso. Ha actuado en numerosas películas que han recibido elogios tanto de la crítica como del público.

Entre sus obras más famosas se encuentran La Caja 507, en la que interpreta a un inspector de policía involucrado en una compleja trama de corrupción, y El Príncipe, un thriller que examina los peligros del narcotráfico.

Su actuación en El Niño, en la que abordó el narcotráfico y la delincuencia en las costas españolas, fue muy bien recibida. Coronado ha demostrado una extraordinaria habilidad para interpretar personajes intensos y emocionalmente complejos.

A lo largo de su carrera ha recibido numerosos premios y nominaciones en reconocimiento a su talento interpretativo, entre ellos el Premio Goya.

Además de su trabajo en cine y televisión, Coronado también produce y dirige.

Trailer

Dónde ver

Disponible en todos los cines de nuestro país a partir del 20 de septiembre de 2024. Más tarde, estará disponible en las plataformas de pago.