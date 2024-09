Red One: Sinopsis de la película, tráiler, reparto y dónde ver

Sinopsis

Después de que Santa Claus, cuyo nombre en código es RED ONE, es secuestrado, el Jefe de Seguridad del Ártico (Dwayne Johnson) debe unir fuerzas con el cazarrecompensas más famoso del mundo (Chris Evans) en una misión llena de acción para salvar la Navidad.

Reparto

Dwayne Johnson

Chris Evans

Kiernan Shipka

Lucy Liu

Nick Kroll

Kristofer Hivju

Wesley Kimmel

Mary Elizabeth Ellis

Actores más conocidos

Dwayne Johnson, también conocido como "La Roca", es un actor, productor y exluchador profesional estadounidense.

Nació el 2 de mayo de 1972 en Hayward, California.

Comenzó su carrera de lucha libre, donde se convirtió en una de las figuras más famosas de la WWE (World Wrestling Entertainment), ganando varios títulos de campeonato.

Después de retirarse de la lucha libre, Dwayne Johnson comenzó una exitosa carrera cinematográfica apareciendo en películas como El Rey Escorpión, Rápido y Furioso, Jumanji: Bienvenidos a la Selva y Moana. Es conocido por su carisma y capacidad para interpretar papeles tanto de acción como de comedia.

Además de su carrera cinematográfica, Dwayne también es un exitoso hombre de negocios y participa en numerosas iniciativas benéficas.

Mary Elizabeth Ellis es una actriz estadounidense conocida por su trabajo en televisión y cine.

Nació el 11 de mayo de 1979 en Laurel, Mississippi.

Es especialmente conocida por su papel de "camarera" en la serie de comedia "It's Always Sunny in Philadelphia", donde interpretó el interés amoroso del personaje principal, Charlie Kelly.

Además de Always Sunny in Philadelphia, Mary Elizabeth Ellis también apareció en otras series de televisión como New Girl, The Grinder y Santa Clarita Diet. También apareció en cine y teatro, mostrando su versatilidad como actriz.

Nick Kroll es un actor, comediante, guionista y productor estadounidense, nacido el 5 de junio de 1978 en Nueva York. Es conocido por su distintivo estilo cómico y su capacidad para crear personajes memorables.

Kroll es ampliamente conocido por protagonizar la serie de televisión "Kroll Show", en la que presentó muchos personajes y sketches cómicos. También es cocreador y voz principal de la popular serie animada Big Mouth, que cuenta la historia de la pubertad y los cambios que se producen durante este período, elogiada por su enfoque realista y cómico en temas como el sexo.

También apareció en películas como Lords of Chaos, Home and Love, así como en series de televisión como Parks and Recreation y The League. Kroll es conocido por su agudo sentido del humor y su capacidad para abordar temas difíciles con humor.

Trailer

Dónde ver

Estará disponible en todos los cines de nuestro país a partir del 8 de noviembre de 2024. Se podrá ver en plataformas de pago próximamente.