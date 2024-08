Robot salvaje: Sinopsis de la película, tráiler, reparto y dónde ver

Sinopsis

Esta película animada está basada en la novela gráfica Wild Robot, la novela de ciencia ficción premiada y más vendida escrita e ilustrada por Peter Brown.

Un robot llamado ROZZUM unidad 7134, o Roz para abreviar, se estrella en una isla desierta.

En una aventura épica, este robot deberá aprender a adaptarse a condiciones difíciles, además de descubrirse a sí mismo y poco a poco establecer relaciones con otros animales de la isla, convirtiéndose poco a poco en un En las criaturas que viven en este entorno, la tecnología y la naturaleza se combinarán.

Reparto

Lupita Nyong’o

Pedro Pascal

Kit Connor

Bill Nighy

Stephanie Hsu

Matt Berry

Ving Rhames

Mark Hamill

Actores más conocidos

Pedro Pascal ha tenido una carrera impresionante y muy variada.

Nació en Santiago de Chile en 1975, pero cuando era niño se mudó a Estados Unidos. Su carrera comenzó con el papel de Oberyn Martell en Juego de Tronos, donde dejó una huella imborrable con su carisma y talento.

Luego se hizo conocido en la televisión con la serie Narcos, en la que interpretó a Javier Peña, un agente de la DEA que lucha contra el narcotráfico en Colombia.

Su actuación fue tan convincente que muchos lo consideraron uno de los mejores personajes del programa.

Más recientemente, interpretó a Din Djarin en The Mandalorian, la serie de Star Wars que ha atraído a muchos fans.

La combinación de acción y emoción en su actuación atrajo la atención tanto de la crítica como del público.

Además, su papel en The Last of Us le permitió demostrar su versatilidad actoral al interpretar a Joel en la muy esperada adaptación cinematográfica del popular videojuego.

La serie ha recibido elogios por su profunda narración y vínculos emocionales entre los personajes.

Bill Nighy es un actor británico muy respetado, conocido por su estilo único y su capacidad para interpretar una amplia variedad de personajes.

Nació en 1949 en Caterham, Inglaterra y su carrera abarcó varias décadas tanto en cine como en teatro.

Uno de sus papeles más emblemáticos fue el de Billy Mac en Love Actually, en la que interpretó a un cantante de rock anciano que intenta revivir su carrera con una canción navideña.

Su actuación fue divertida, conmovedora y dejó una impresión inolvidable en los corazones de los cinéfilos.

Bill Nighy también apareció en películas como Piratas del Caribe: El cofre del hombre muerto y The Ultimate Exotic Marigold Hotel, demostrando su capacidad para combinar comedia y drama.

También ha actuado en muchas producciones teatrales y es conocido por su papel en la serie State of Play.

Mark Hamill es un actor estadounidense, mejor conocido por interpretar a Luke Skywalker en la serie de películas Star Wars. Nació el 25 de septiembre de 1951 en Oakland, California.

Su papel de Luke, un joven granjero convertido en Jedi, lo catapultó a la fama con el estreno de la primera película de Star Wars en 1977.

A lo largo de los años, Hamill continuó trabajando en la serie, apareciendo en varias secuelas y vínculos. Su evolución como personaje es extraordinaria: Luke pasa de ser un joven ingenuo a un sabio y experimentado Maestro Jedi.

Además de Star Wars, Mark Hamill también trabajó en muchos proyectos.

Es mejor conocido como actor de doblaje, sobre todo interpretando al Joker en Batman: The Animated Series y varios videojuegos.

Su papel del Joker es considerado uno de sus mejores y más icónicos papeles, demostrando su versatilidad como actor.

Hamill también ha aparecido en películas y series de televisión fuera del universo de Star Wars, incluidas The Big Red One y Kingsman: The Secret Service. Además, también es conocido por su sentido del humor y conexión con los fans, compartiendo frecuentemente anécdotas y reflexiones sobre su carrera en las redes sociales.

Trailer

Dónde ver

Disponible en todos los cines de nuestro país a partir del 11 de Octubre de 2024. Más tarde, estará disponible en las plataformas de pago.