SuperKlaus : Sinopsis de la película,reparto y dónde ver

Sinopsis

Santa cumple su deseo cuando se golpea la cabeza y comienza a creer que es Super Claus: un famoso héroe navideño. Con la ayuda de Billy, una niña de 11 años, un experto técnico, y Leo, su mejor amigo, este héroe pelirrojo se enfrenta a un gran empresario obsesionado con destruir juguetes para salvar el mundo.

Reparto

Harland Williams

Colm Feore

Millie Davis

Actores más conocidos

Millie Davis es una actriz canadiense conocida por su trabajo en televisión y cine. Nacida el 6 de diciembre de 2006 es muy popular, especialmente entre los jóvenes.

Es mejor conocida por su papel de Millie en la serie de Nickelodeon "The Amazing World of Gumball", donde interpretó a una solucionadora de problemas. Ha actuado en muchas películas y también ha demostrado su talento como actor.

Millie está activa en las redes sociales y comparte momentos de su vida personal y profesional.

Es una persona muy activa en plataformas como Instagram y Tik Tok, donde comparte fotos y videos de su vida diaria, así como detrás de escena de sus proyectos. Su presencia en las redes sociales lo conecta con sus fans.

Harland Williams es un comediante, actor, escritor y director nacido el 14 de noviembre de 1962 en Toronto, Ontario. Es conocido por su estilo cómico único y sus habilidades de improvisación.

Williams comenzó su carrera como comediante y rápidamente se hizo famoso por sus chistes y excentricidades. Ha actuado muchas veces en clubes y festivales de comedia a lo largo de los años.

Ha aparecido en muchas películas, entre ellas:

- "Dos tontos muy tontos" donde interpretó a un oficial de policía.

- "Half Baked", donde tuvo un papel memorable como un personaje excéntrico.

- "RocketMan" , donde protagonizó el papel principal como un ingeniero espacial torpe.

Ha tenido apariciones en múltiples series de televisión, incluyendo "The Mindy Project", "The Fresh Prince of Bel-Air", y ha sido parte del elenco de programas como "The Harland Highway", un podcast que combina comedia y entrevistas.



El estilo de Harland es caracterizado por su humor surrealista y sus improvisaciones hilarantes. A menudo utiliza personajes extravagantes y situaciones absurdas para hacer reír a su audiencia.

En los últimos años, Williams ha seguido trabajando en comedia y ha aparecido en películas y programas de televisión. También ha trabajado en proyectos relacionados con la animación y ha prestado su voz a varios personajes de películas animadas.

Dónde ver

Estará disponible en todos los cines de nuestro país a partir del 5 de diciembre de 2024. Se podrá ver en plataformas de pago próximamente.