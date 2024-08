Strange Darling: Sinopsis de la película, tráiler, reparto y dónde ver

Sinopsis

La historia se presenta en seis capítulos sin ningún orden en particular, y se desarrolla de una manera completamente única. Una aventura de una noche en un motel se convierte en una lucha por la supervivencia.

Un asesino en serie y muchas personas se interponen en su camino.

Reparto

Willa Fitzgerald

Kyle Gallner

Barbara Hershey

Ed Begley Jr.

Madisen Beaty

Sheri Foster

Eugenia Kuzmina

Denise Grayson

Actores más conocidos

Willa Fitzgerald es una actriz estadounidense conocida por su versatilidad en la pantalla.

Nació el 17 de enero de 1991 en Nashville, Tennessee.

Se hizo famosa por su papel de Emma Duvall en la serie de televisión Scream, basada en la popular serie de películas de terror del mismo nombre.

Además de Scream, también apareció en otras obras como The Goldbergs y Little Women. También tuvo papeles en series de televisión como Society y The Good Doctor.

Madisen Beaty es una actriz estadounidense nacida el 28 de enero de 1995 en Los Ángeles, California.

Comenzó su carrera como actor a una edad temprana y apareció en diversas producciones de cine y televisión.

Es conocida por su papel en la serie The Goldbergs, donde interpretó la versión más joven de su madre, y también ha aparecido en series como American Horror Story y The Last Tycoon. Además, también trabajó en películas como Strange y Érase una vez en Hollywood, donde tuvo un papel destacado.

Eugenia Kuzmina es una actriz y modelo rusa, nacida el 15 de febrero de 1987 en Moscú, Rusia.

Comenzó su carrera como modelo a una edad temprana y ha colaborado con varias marcas internacionales famosas. Su belleza y presencia en las pasarelas la llevaron a la actuación, donde alcanzó el éxito.

Kuźmina ha aparecido en varias películas y series de televisión, sobre todo en producciones como The Last Face y The Favourite. También participó en proyectos independientes, lo que le permitió mostrar su versatilidad en la actuación.

Trailer

Dónde ver

Disponible en todos los cines de nuestro país a partir del 11 de Octubre de 2024. Más tarde, estará disponible en las plataformas de pago.