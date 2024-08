Subservience: Sinopsis de la película, tráiler, reparto y dónde ver

Sinopsis

Subservience es el próximo thriller de ciencia ficción dirigido por S.K. Dale, la trama no ha sido revelada del todo pero se sabe que la película cuenta la historia de un hombre de familia cuya esposa enferma tiene dificultades para conciliar su vida profesional con su vida real y su hija.

En un intento por resolver la situación, decide comprar Gynoid, un robot antropomórfico con apariencia de mujer, para ayudarlo a mantener su hogar y su familia, pero cuando el androide despierta, quiere todo lo que su nueva familia tiene.

proporcionar, incluido el afecto de su amo, pone a toda la familia en peligro de muerte.

Reparto

Megan Fox

Michele Morrone

Madeline Zima

Megan Fox es una actriz y modelo estadounidense que ha tenido una carrera muy interesante en el mundo del entretenimiento.

Nació el 16 de mayo de 1986 en Oak Ridge, Tennessee.

Comenzó su carrera como actor a una edad temprana, apareciendo en series de televisión como Hope and Faith.

Sin embargo, su gran éxito llegó con el papel de Mikaela Banes en Transformers (2007) dirigida por Michael Bay.

La película fue un gran éxito y lanzó su carrera, convirtiéndola en un ícono de Hollywood.

Más tarde repitió su papel en la secuela Transformers: Revenge of the Fallen (2009).

Megan también ha aparecido en otras películas a lo largo de los años, como Jennifer 's Body (2009), en la que interpretó a una joven poseída por un demonio, y Teenage Mutant Ninja Turtles (2014). Además de su carrera cinematográfica, también atrajeron la atención de los medios sus opiniones sobre la industria cinematográfica y su vida personal.

En los últimos años se ha vuelto más activa en las redes sociales y en proyectos independientes, mostrando un lado más auténtico y personal.

Su estilo y atractivo únicos le han valido un lugar destacado en el mundo del entretenimiento.

Michele Morrone es una actriz, modelo y cantante italiana, nacida el 3 de octubre de 1990 en Reggio Calabria, Italia.

Su carrera internacional adquirió fama internacional gracias a su papel protagónico en la película 365 días (2020), adaptación de la novela erótica de Blanka Lipińska.

En esta película, Morrone interpreta a Massimo Torricelli, un jefe mafioso que secuestra a una mujer y le da un año para que se enamore de él.

La película se volvió viral en las plataformas de streaming y catapultó a Morrone a la fama mundial.

Antes del éxito de 365 días, Michele hizo carrera teatral y trabajó en varios proyectos de televisión italiana. Además de actuar, también es un músico talentoso; lanzó su primer álbum Dark Room en 2020, que incluye canciones que reflejan su estilo y emociones personales.

Morrone fue elogiado no sólo por su atractiva apariencia sino también por su carisma y habilidad artística. Desde su ascenso a la fama, ha atraído un gran número de seguidores en las redes sociales y ha participado en varios proyectos cinematográficos y musicales.

Madeline Zima es una actriz estadounidense nacida el 16 de septiembre de 1985 en Nueva Jersey.

Comenzó su carrera como actriz a una edad temprana y es conocida por su papel de Grace Sheffield en la popular serie de televisión The Nanny, que se emitió de 1993 a 1999.

El papel de la hija mayor de Fran Drescher le valió el reconocimiento y le abrió las puertas de la industria cinematográfica.

Después de The Nanny, Madeline continuó trabajando en televisión y cine.

Apareció en programas como Heroes, donde interpretó a Jenna, y fue una habitual en Californication, donde interpretó a Mia Lewis, una joven involucrada con el personaje principal Hank Moody, interpretado por David Duchovny.

Además de su trabajo televisivo, Madeline ha aparecido en varias películas, entre ellas A Cinderella Story (2004) con Hilary Duff y The Last House on the Left (2009), una película de terror. A lo largo de su carrera ha demostrado su versatilidad como actriz, apareciendo en muchos géneros diferentes.

Trailer

Dónde ver

Disponible en todos los cines de nuestro país a partir del 27 de Septiembre de 2024. Más tarde, estará disponible en las plataformas de pago.