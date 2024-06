Vidas perfectas: Sinopsis de la película, tráiler, reparto y dónde ver

Sinopsis

La película se desarrolla a principios de los años 60.

Durante estos años, dos amigas y vecinas cercanas, Alice y Celine, llevan una vida sumamente pacífica, casi pacífica, en completa armonía.

Toda esta perfección se destruye repentinamente cuando sucede algo desafortunado que cambia sus vidas.

Tras este suceso, la culpa, la duda y la paranoia reinan entre las dos mejores amigas, mientras su instinto maternal revela su lado más oscuro y peligroso.

Reparto

Anne Hathaway (Céline)

Jessica Chastain (Alice)

Caroline Lagerfelt

Josh Charles

Anders Danielsen Lie

Alexander Blaise (Dr. Wallace)

Steve Routman ( Medical Examiner)

Joel Nagle (Attorney)

Actores más conocidos

Anne Hathaway es una talentosa actriz estadounidense conocida por su versatilidad y destacada carrera en la industria del entretenimiento.

Nacida el 12 de noviembre de 1982, ha aparecido en muchas películas diferentes y ha demostrado que puede desempeñar muchos tipos diferentes de papeles.

Hathaway se hizo famosa por su papel en The Princess Diaries (2001), donde interpretó a la seductora Mia Thermopolis.

Desde entonces, ha aparecido en películas populares como El diablo viste de Prada (2006), en la que interpretó a la ambiciosa asistente de Andy Sachs, y Los miserables (2012), en la que cautivó al público como Fantine, ganando un Oscar. a la Mejor Actriz de Reparto.

Caroline Lagerfelt es una talentosa actriz sueca conocida por su distinguida carrera en la industria del entretenimiento, especialmente en la televisión y el teatro.

A lo largo de los años, ha aparecido en diversas producciones, demostrando su versatilidad y capacidad para interpretar una variedad de personajes.

Lagerfelt es mejor conocida por su papel de CeCe Rhodes en la popular serie Gossip Girl, en la que interpretó a la elegante y carismática abuela de los personajes principales.

Su presencia en el programa dejó una impresión inolvidable en los fanáticos del programa.

Jessica Chastain es una talentosa actriz estadounidense conocida por su distinguida carrera cinematográfica y su capacidad para interpretar una variedad de personajes.

Nacida el 24 de marzo de 1977, es reconocida por la crítica y el público por sus papeles en muchas películas diferentes.

Chastain ha aparecido en películas aclamadas por la crítica como The Help (2011), Zero Dark Thirty (2012) y Molly's Game (2017), demostrando su versatilidad y capacidad para asumir papeles desafiantes.

Gracias a su talento, fue nominada muchas veces a importantes premios, entre ellos el Oscar y el Globo de Oro.

Trailer

Dónde ver

Se estrenará el próximo 14 de junio. Sólo y exclusivamente estará disponible en todos los cines de nuestro país y más tarde la tendremos disponible en plataformas de pago.