Volveréis: Sinopsis de la película, tráiler, reparto y dónde ver

Sinopsis

Después de 15 años de amor, Ale (Itsaso Arana) y Alex (Vito Sanz) tienen una idea que a primera vista parece absurda: organizar una fiesta para celebrar su separación.

Esta afirmación confundió a sus seres queridos pero ellos se mantuvieron firmes en su decisión de romper.

Reparto

Itsaso Arana

Vito Sanz

Actores más conocidos

Itsaso Arana es una actriz española muy talentosa que ha demostrado su valía en cine y televisión.

Nació el 23 de abril de 1989 en Getxo, Vizcaya. Comenzó su carrera en el mundo del espectáculo a una edad temprana y participó en muchas producciones diferentes.

Una de sus primeras apariciones fue la serie Goenkale, a través de la cual se dio a conocer en televisión. A partir de ahí, su carrera floreció, apareciendo en otras series de televisión como Skyline y The Time Between the Seams.

También tuvo papeles importantes en películas como The Endless Trench y The Daughter.

Itsaso es conocido por su versatilidad y capacidad para interpretar muchos personajes diferentes. Su estilo natural y auténtico le ha valido un puesto destacado en la industria cinematográfica española.

Vito Sanz es un actor español que ha ganado reconocimiento en los últimos años por su trabajo en cine y televisión.

Nació el 14 de agosto de 1981 en Madrid.

Desde temprana edad mostró interés por la actuación y estudió en diversas escuelas de teatro, lo que le ayudó a desarrollar una carrera en el mundo del espectáculo.

Vito Sanz ha participado en varias series de televisión que le hicieron destacar.

Uno de sus papeles más famosos fue en la serie "La casa de papel", donde interpretó un papel secundario que llamó la atención del público.

También trabajó en otras producciones como "El chiringuito de Pepe".

En cine, Vito protagonizó varias películas, tanto comedias como dramas.

Sus actuaciones en las películas The World Is Yours* (2018) y The Call* (2017) son ejemplos de su versatilidad como actor.

En estas películas, puede conectarse con los espectadores a través de personajes adorables y situaciones divertidas.

Vito Sanz es conocido por su estilo relajado y su capacidad para hacer reír al público.

Su trabajo ha recibido varias nominaciones y premios en la industria del entretenimiento, lo que refleja su creciente popularidad.

Trailer

Dónde ver

Disponible en todos los cines de nuestro país a partir del 30 de agosto de 2024. Más tarde, estará disponible en las plataformas de pago.