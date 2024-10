Winnie the Pooh: El bosque sangriento : Sinopsis de la película, reparto, actores más conocidos y dónde ver

Sinopsis

Después de que Christopher Robin (Scott Chambers) revele su existencia, Winnie the Pooh (Ryan Oliva), Piglet (Eddie McKenzie), Owl (Marcus Massey) y Tigger (Lewis Santer) descubren que sus hogares y sus vidas están en peligro. Al darse cuenta de ello, se enfadan mortalmente en las profundidades del bosque de 100 acres. No queriendo seguir viviendo en la sombra, el grupo decide llevar la lucha al pueblo natal de Christopher Robin, Ashdown, y dejar un rastro de muerte sangrienta y caos a su paso. Winnie y sus feroces amigos demuestran a todo el mundo que son más feroces, fuertes e inteligentes de lo que nadie podría haber imaginado, y vengarán a Christopher Robin de una vez por todas.

Reparto

Scott Chambers

Tallulah Evans

Ryan Oliva

Lewis Santer

Eddy MacKenzie

Marcus Massey

Peter Desouza-Feighoney

Simon Callow

Actores más conocidos

Simon Callow es un destacado actor, director y guionista británico, conocido por su versatilidad en el teatro y el cine.

Ha desarrollado una larga y exitosa carrera en el cine y el teatro. Es más conocido por sus papeles en películas como Cuatro bodas y un funeral, así como en conocidas producciones teatrales.



Simon participó en una conversación en línea el 8 de septiembre de 2024 para hablar de diversos temas relacionados con su carrera.



A lo largo de su carrera, Simon Callow ha recibido múltiples premios, entre ellos galardones tanto en teatro como en cine. Su estilo inconfundible y su capacidad para interpretar una amplia gama de personajes le han consolidado como una figura respetada en la comunidad de las artes escénicas.

Ryan Oliva es un actor británico que está ganando reconocimiento en la industria cinematográfica. Elaboró películas como:

-Winnie the Pooh Blood & Honey 2 (2024): secuela de cine de terror con una oscura reinterpretación del personaje de Winnie the Pooh.

-Mary & George (2024): Ryan también participa en este proyecto.



Ryan Oliva estará en el evento 'Frightmare in the Falls', donde los fans podrán conocerle a él y a los demás actores de 'Winnie-the-Pooh: Blood and Honey 2'.

Ryan Oliva ha participado en varios proyectos cinematográficos y empezó a hacerse un nombre en el género de terror, especialmente con su participación en la serie de películas Winnie-the-Pooh.

Dónde ver

Estará disponible en todos los cines de nuestro país a partir del 5 de diciembre de 2024. Se podrá ver en plataformas de pago próximamente.