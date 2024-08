Transformers One: Sinopsis de la película, tráiler, reparto y dónde ver

Sinopsis

Una nueva película basada en la popular línea de juguetes Transformers creada en la década de 1980. Esta será una serie animada, una precuela de todas las películas de acción real que se han realizado durante años.

Reparto

Chris Hemsworth

Keegan-Michael Key

Brian Tyree Henry

Scarlett Johansson

Jon Hamm

Steve Buscemi

Laurence Fishburne

Actores más conocidos

Chris Hemsworth ha tenido una carrera cinematográfica interesante y variada. Nació el 11 de agosto de 1983 en Melbourne, Australia y comenzó su carrera en la televisión australiana antes de mudarse a Hollywood.

Su papel de Thor lo catapultó a la fama y también interpretó al Dios del Trueno en varias películas del MCU, incluidas The Avengers, Thor: Ragnarok y Avengers: Endgame.

Una de las cosas que lo diferencia de los demás es su capacidad para combinar acción con comedia.

Por ejemplo, en Thor: Ragnarok, mostró un lado más humorístico de su personaje, lo que le valió muchos elogios.

También demostró ser un actor polivalente, apareciendo en series como Race, en la que interpretó al piloto de Fórmula Uno James Hunt, y en thrillers como Extraction, en la que tuvo un papel más intenso y físico.

Además de actuar, Hemsworth también es conocido por su compromiso de mantenerse en forma y llevar un estilo de vida saludable.

También fue un gran ambientalista y participó en varias iniciativas de conservación de la naturaleza.

Keegan-Michael Key es un verdadero ícono en el mundo de la comedia contemporánea. Antes de alcanzar la fama, estudió en la Universidad de Michigan y luego obtuvo una maestría en teatro en la Universidad de Pennsylvania. Su carrera comenzó en el mundo del teatro y luego se trasladó a la televisión, donde fue parte del elenco de "Mad TV", lo que le permitió mostrar su talento cómico.

El gran salto a la fama llegó con "Key & Peele", que se emitió de 2012 a 2015. El programa se destacó por su enfoque agudo sobre temas culturales y raciales, utilizando el humor para abordar cuestiones serias de una manera accesible. Sketches memorables incluyen "Substitute Teacher", donde Key interpreta a un maestro que confunde los nombres de sus alumnos, y "East/West College Bowl", que parodia los nombres extravagantes de jugadores de fútbol americano.

Después del éxito del programa, Keegan-Michael Key continuó su carrera en cine y televisión. En "Keanu", él y Jordan Peele interpretan a dos amigos que intentan recuperar a un gato secuestrado, lo que se convierte en una aventura llena de acción y risas. También tuvo un papel destacado en "The Lion King" como Kamari, uno de los hyenas, mostrando su capacidad para dar vida a personajes animados.

Además, ha trabajado en producciones como "Friends from College" y ha colaborado con grandes nombres del cine, como en "Dolemite Is My Name" junto a Eddie Murphy. Su habilidad para improvisar y crear personajes memorables lo ha convertido en un favorito tanto en comedias como en dramas.

Steve Buscemi es un actor, director y guionista estadounidense ampliamente conocido por su estilo único y su capacidad para interpretar personajes excéntricos y complejos.

Nació el 13 de diciembre de 1957 en Brooklyn, Nueva York.

Antes de protagonizar la película, Buscemi trabajó como bombero en la ciudad de Nueva York, lo que reflejaba su espíritu aventurero y compromiso con la comunidad.

Buscemi cuenta con una impresionante carrera cinematográfica que abarca muchos géneros.

Es conocido por sus papeles en películas como Reservoir Dogs de Quentin Tarantino, en la que interpretó al Sr. Pink, y Fargo de los hermanos Coen, en la que interpreta a un torpe criminal involucrado en una serie de acontecimientos desafortunados.

Su papel en Fargo le valió una nominación al Oscar.

Además de su trabajo cinematográfico, Buscemi también desempeña un papel importante en televisión.

Uno de sus papeles más memorables fue el de Enoch "Nucky" Thompson en la popular serie de televisión Boardwalk Empire, que le valió varios premios y nominaciones.

Su compleja interpretación del personaje, un político corrupto de la era de la Prohibición, fue elogiada.

Buscemi también ha dirigido varias películas y episodios de series de televisión.

Su estilo distintivo a menudo enfatiza personajes secundarios y situaciones inusuales, lo que lo convierte en un excelente narrador.

Trailer

Dónde ver

Disponible en todos los cines de nuestro país a partir del 20 de septiembre de 2024. Más tarde, estará disponible en las plataformas de pago.