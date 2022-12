Los 10 mejores libros de montaña y aventuras para regalar

10º -Un extraño en los Alpes (2022)

Lara Magdaleno, con «Un extraño en los Alpes», es la escritora finalista del Premio Desnivel de Literatura 2021. Su libro destaca por su originalidad, humor, y descripción del mundo montañero a través de las peripecias de un ser de otra galaxia en los alrededores del Mont Blanc (Fuente: Desnivel).

AUTORA: Lara Magdaleno Huertas

17,00 EUR

9º -Everest 1924. El enigma de Irvine y Mallory (2021)

George Mallory y Andrew Irvine desaparecieron en su intento de hacer cima en el Everest, en 1924. ¿Acaso consiguieron conquistar la cima de la montaña más alta del planeta? Todavía hoy, esta pregunta sigue siendo uno de los grandes misterios del alpinismo.

AUTOR: Sebastián Álvaro Lomba

25,00 EUR

8º - Más allá de lo posible (2021)

En Enero de 2021, el escalador nepalí Nirmal Purja logró la primera ascensión invernal de la historia al único ocho mil que hasta entonces no había sido escalado en invierno, el K2. Además de eso, este antiguo soldado narra en su libro su reto de ascender los 14 ochomiles en poco más de seis meses. El asunto es que los retos de este infatigable alpinista nepalí no están exentos de polémica debido al uso de oxígeno en lugares donde no refiere y el soporte que se le ha brindado que pasa en gran medida al uso de helicópteros para trasladarle de unos campos a otros en situaciones que para cualquier montañero no son factibles económicamente.

AUTOR: Nirmal Purja

26,00 EUR

7º - AUPA POU, UNA VIDA ENCORDADOS

Aúpa Pou. Una vida encordados es un libro de aventuras. Ellos mismos lo definen así en el prólogo, puesto que consideran que su vida ha sido y es una aventura continúa en la que han viajado por todo el mundo y han conocido a infinidad de personas extraordinarias.



De esa vida y esas aventuras nos hablan en este libro. También de cómo cambió su vida en el año 2000, cuando decidieron que su pasión, la montaña, también sería su modo de vida. En esa decisión tuvo mucho que ver la repetición por parte de Iker de Acción Directa y el proyecto 7 paredes 7 continentes, una aventura de cinco años de duración en la que recorrieron el mundo mientras escalaban paredes.



Quedan patentes cuáles son los “amores” de los Pou cuando hablamos de montañas y paredes: los Pirineos, los Picos de Europa, con el Picu Urriellu como exponente, y Mallorca, cuna del psicoblock.

AUTORES: Eneko Pou, Iker Pou

220x180x22 cm

272 páginas

ISBN/EAN9788482167787

23.75 €

6º - ANDRES ESPINOSA – SOLO Y LIBRE

Trata de la historia de un hombre adelantado a sus tiempos. Fue un tipo muy avezado y un gran pionero dentro del mundo de la montaña, un verdadero “grande” sin pretender ser un héroe. El es Andrés Espinosa, que ya en 1931, decidió trasladarse a los Alpes lo que entonces suponía todo un reto, después partió hacia el Kangchenjunga,y como no, el gran Himalaya. Para entonces acumulaba ya sus tres primeras ascensiones en solitario: el Mont Blanc, el Cervino y el Kilimanjaro. La guerra de 1936-39 interrumpió la trayectoria de este montañero de Amorebieta, que nunca pudo volver, solo y libre, a aquellas grandes montañas por las que había caminado. En gran medida, la historia montañera del pueblo vasco se ha escrito sobre la huella dejada por sus pasos.

AUTORES: Ramon Olasagasti, Cesar Llaguno (il. ), Felipe H. Navarro (il. )

240x160 cm

80 PÁGINAS

ISBN/EAN9788482168289

RUSTICA

14.00 €

5º Quizás vivir sea esto

Es un libro de pasiones y sueños, de valiosas lecciones, donde Jorge desnuda su alma en un relato íntimo que permite sentir el frío, el cansancio, las alegrías, el dolor y la soledad. Y también es el desgarrador relato de la muerte de su mujer, Joëlle, y su mejor amigo, el famoso alpinista Iñaki Ochoa de Olza, cuando perseguían el sueño compartido de escalar los catorce ochomiles. Así que, cuando Jorge hace cumbre en la última de las catorce cimas, le embarga la emoción de ofrecérselo a las personas que realmente lo amaban y ya no están a su lado. Cuando tenía catorce años Jorge Egocheaga se escapó de casa para subir el Naranjo de Bulnes en medio de una tormenta, solo por satisfacción personal. Años más tarde, su sentido de la superación lo llevó a lanzarse a la conquista de las catorce cimas más altas del planeta.

«Hace ya tiempo que no busco la felicidad. Incluso llego a pensar que está sobrevalorada. Solo pretendo vivir con intensidad, aceptando lo bueno y malo que por ello me toca, dos caras de una misma moneda. Quizás, como en otras ocasiones, cuando menos uno se lo espera, aparezca una pequeña esquina blanca entre tanta oscuridad y escepticismo. Quizás uno de esos pequeños espacios escondidos que de repente se muestran creando un ínfimo haz de luz que ilumina y crea milagrosamente un etéreo instante de fe. Me niego a perder la esperanza a pesar de mi oscura densidad y ofuscación. Pero es que antes ya, cuando todo estaba perdido, ese pequeño mágico rayo de ilusión surgió como una pequeña flor, como aquel ruido de torrente, como el olor de un frutal en otoño, como la sonrisa de una chica anónima a la que he visto un segundo y nunca más volveré a encontrar, como la sonrisa cómplice de aquel niño ante un sincero guiño, como el frescor de la mañana en su amanecer, como el sabor del helado de chocolate tras una calurosa jornada de escalada, como el cantar del pájaro madrugador en la ventana, como la lectura de un libro sorpresa.

AUTOR: Jorge Egocheaga

4º Sherpas, la otra historia del Himalaya (2020)

Esta obra narra el encuentro y la amistad entre dos personas de orígenes y culturas muy diferentes: una periodista barcelonesa y un sherpa nepalí.

Cuando en 2017 la autora llegó por primera vez a la cordillera del Himalaya, sólo quería ver la cumbre del Everest. Para ello debía caminar 60 kilómetros durante nueve días hasta el Campo Base, a más de cinco mil metros de altitud. Antes había aterrizado en el aeropuerto de Lukla, considerado uno de los más peligrosos del mundo. Llegando al monasterio de Tengboche, su mirada se cruzó con la de un joven sherpa llamado Lakpa Nuru, que había coronado la cima del Everest dos veces. Aquel encuentro iba a cambiar la vida de ambos para siempre. En esta obra nos cuentan la historia de los ascensos a las cumbres desde los ojos de los que son recortados en las fotos y la suya propia.

AUTORES: Nuru Sherpa, Lakpa y Xiana Siccardi.

19,50 EUR

3º LA MONTAÑA DESNUDA –

PRIMERA ASCENSION INVERNAL AL NANGA PARBAT

Alex Txikon conseguía en el invierno de 2016 llegar hasta la cumbre del Nanga Parbat. Era su segundo intento y la primera vez que una expedición lograba conquistar esta cima en invierno. Seremos testigos de sus pensamientos, sensaciones, sentimientos, vivencias y sufrimientos. Nos contará los problemas surgidos en el grupo, la marcha de Daniele Nardi, la incorporación de Simone Moro y Tamara Lunger, las andanzas con Ali Sadpara… Reiremos con ellos, nos preocuparemos, pasaremos miedo, también un frío de mil demonios y se nos meterá hasta los huesos el aire helado. Pero la recompensa estará en la cima del Nanga Parbat y en el descenso con éxito.

También iremos un año después con él al campo base del K2, donde recibió la noticia de la desaparición de Daniele Nardi y Tom Ballard en la ruta Mummery del Nanga Parbat. Alex no dudó en poner en marcha una expedición de rescate y encontrar a estos dos montañeros.

AUTOR: Alex Txikon

NARRATIVA

220x180x19 cm

232 páginas

ISBN/EAN9788482167688

23.75 €

2º Atlas de montañas legendarias (2021)

El ramillete de montañas seleccionado en este libro ofrece un recorrido por la profunda relación entre los seres humanos y las montañas. Desde la Antigua Grecia hasta los más alejados rincones del Extremo Oriente, y desde el nacimiento de las primeras leyendas y mitos hasta las más remarcables hazañas deportivas contemporáneas y el mal trato que hemos dado a algunas montañas y a los pueblos que viven a sus pies.

Todos los relatos coinciden en la enorme capacidad que tienen las cumbres para despertar en nosotros los sentimientos más auténticos y llevarnos al límite de nuestras capacidades. Montañas legendarias, montes sagrados, volcanes implacables y rocas desafiantes, este es un recorrido por las cimas más emblemáticas de la Tierra y la relación que mantienen con el hombre, su auténtica medida.

AUTOR: Alfredo Merino

24,95 EUR

1º “DIARIO DE LAS SIETE CUMBRES”2022

De entre todas las novedades del último año en lo que se refiere a libros de montaña y aventura, con mucha diferencia el que me ha parecido más audaz, sincero y divertido ha sido el “DIARIO DE LAS SIETE CUMBRES” de Paco Monedero.

Se trata de un ejercicio de narrativa que nos recuerda a Jack London, haciendo vibrar al lector en cada capítulo (todo basado en hechos reales) y que nos traslada con él, a las aventuras, vicisitudes y anécdotas que vivió en primera persona, trasladando -a quien tenga la suerte de leerlo- a un sinfín de experiencias de todo tipo que te transportan por todo el planeta en un disfrute de lectura en el que no puedes parar de viajar en todos los sentidos.

Con estas palabras presenta el himalayista Alex Txikon el libro de Paco Monedero el Diario de las Siete Cumbres: En este hermoso diario, mi querido amigo Paco Monedero nos traslada a una de sus grandes gestas, las siete cumbres en los siete continentes, y lo hace desde la humildad y la naturalidad que le caracterizan, de una manera cercana y muy personal. Gracias, Paco, por tu valentía y determinación en las situaciones extremas, por tu apoyo incondicional. Espero que nunca decaiga nuestra pasión por lo desconocido. Las cumbres más altas de cada uno de los continentes y las más cercanas a los polos componen lo que desde hace tiempo se conoce como The Seven Summits o Las Siete Cumbres, un reto que ha completado el montañero segoviano Paco Monedero. Recorremos de su mano las Selvas de Papúa, Katmandú, Alaska, la Antártida… subimos al Aconcagua, Everest, Kilimanjaro, Elbrus, Denali, la Pirámide de Carstenz y al Monte Vinson. Precedido de un conciso prólogo de Fernando Garrido, nos contará cómo afronta los problemas y vicisitudes que le acontecen en cada una de ellas.

AUTOR: Paco Monedero, fundador de Tu Viaje Cumbre

NARRATIVA 220x180x15 cm

160 Páginas

ISBN/EAN9788482167978

21.00 €