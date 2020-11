11 años sin muertes en accidentes de tráfico: premio DEKRA Visión Zero para la ciudad española de Siero

El municipio de Siero en Asturias, España, ha sido galardonado con el premio DEKRA Vision Zero. Los expertos en seguridad vial de DEKRA reconocen el logro de la ciudad de cero muertes por accidentes de tránsito en once años consecutivos entre 2009 y 2019/COMUNICAE/

Esta es la quinta vez que la organización de expertos internacionales líder otorga este premio en combinación con la presentación de su Informe anual de seguridad vial DEKRA. En España, este año el evento presentación del Informe se realizará a través de un webinar el próximo 10 de noviembre.

Para el mapa mundial interactivo en www.dekra-vision-zero.com, los expertos de DEKRA evalúan continuamente las últimas estadísticas de accidentes disponibles. Para muchos países europeos, además de EE. UU., Japón, Canadá, México y Australia, el mapa muestra los pueblos y ciudades con más de 50.000 habitantes que han logrado cero accidentes de tráfico en al menos un año desde 2009. Siero tiene alrededor de 52.000 habitantes.

Yvonne Rauh, directora de DEKRA España, entregó el premio al alcalde del Concejo de Siero, Angel Antonio García González. “Hemos estado trabajando duro para limitar las velocidades en las zonas centrales y promover los carriles bici y las zonas peatonales”, dijo el alcalde. “No conducimos tan rápido como nos gustaría, pero al final lo que queremos es destinar más espacio para las personas y menos para los coches, para que donde convivan, el coche no sea el protagonista. En España, las ciudades siempre se han diseñado con respecto al automóvil. Nuestro objetivo, por el que seguimos trabajando, es cambiar esta configuración de núcleos urbanos”.

Otras ciudades que han ganado el premio DEKRA Vision Zero son: Kerpen (Alemania), Torrejón de Ardoz (España), Bad Homburg (Alemania) y Lüdenscheid (Alemania). “Aunque todavía no se ha logrado la 'Vision Zero', nuestros ganadores del premio, así como muchos otros pueblos y ciudades de todo el mundo, son testimonio del hecho de que no se trata simplemente de un concepto utópico”, dijo el CEO de DEKRA Stefan Kölbl. “Nuestros datos muestran que más de 1.100 pueblos y ciudades de los 25 países analizados ya han alcanzado parcialmente el objetivo de cero muertes en la carretera dentro de su ámbito de responsabilidad. El hecho es, sin embargo, que cualquier accidente de tráfico es demasiado”. Kölbl continuó diciendo que "debemos continuar nuestros esfuerzos para acercarnos cada vez más a lograr la “Visión Cero” en aún más pueblos y ciudades, así como fuera de los centros urbanos".

Sobre DEKRA

DEKRA lleva activa en el campo de la seguridad desde hace más de 90 años. Fundada en 1925 en Berlín es hoy en día una de las organizaciones de expertos líderes en el mundo. En 2019, DEKRA generó ventas por un total de 3.400 millones de euros. Actualmente, la compañía emplea a casi 44.000 personas en aproximadamente 60 países de los seis continentes. Con servicios de expertos cualificados e independientes, trabajan por la seguridad en la carretera, en el trabajo y en el hogar. Estos servicios van desde inspección y tasación de vehículos hasta servicios de reclamaciones, inspecciones industriales y de edificios, consultoría de seguridad, pruebas y certificación de productos y sistemas, así como cursos de formación y trabajo temporal. La visión para el centésimo aniversario de la empresa en 2025 es que DEKRA sea el socio global para un mundo seguro.

