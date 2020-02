15 consejos para triunfar en YouTube en su 15 aniversario según 2btube

Tal día como hoy, pero en 2005, los fundadores de YouTube Chad Hurley, Steve Chen y Jawed Karim, registraron el dominio. 2btube es la empresa española referente en gestión y producción de canales de YouTube así como en la activación de campañas publicitarias o de branded content en la plataforma. Hoy,con motivo de este aniversario, presenta 15 recomendaciones para que puedas tener más éxito en YouTube, ya seas un talento, una marca o un propietario de derechos/COMUNICAE/

El 14 de febrero es conocido en todo el mundo por ser el día de San Valentín y, mientras las personas con pareja reservan cenas y compran flores, los que no la tienen intentan pasar desapercibidos y no darle importancia a la fecha. Lo que muchos no saben es que, además del día de los enamorados, el 14 de febrero es una fecha clave también para YouTube y todos los amantes de esta plataforma.

Un día como hoy hace quince años, Steve Chen, Chad Hurley y Jawad Karim registraban el dominio de lo que se convertiría en una de las plataformas audiovisuales más famosas de Internet, YouTube.com, a la que hoy se suben 300 horas de vídeo al minuto. Los tres fundadores se conocían de trabajar juntos en PayPal y, tras frustrarse al intentar compartir varios vídeos propios, decidieron trabajar en un proyecto común que les permitiera subir a la red contenido audiovisual sin demasiadas trabas. Comenzaron a trabajar en el proyecto en enero de 2005 y el 14 de febrero del mismo año registraron el portal, aunque no subieron el primer vídeo a la plataforma hasta abril de 2005.

2btube, grupo de medios especializado en conectar con el público joven y que en tan solo cinco años de vida se ha convertido en la referencia en contenidos audiovisuales en español en YouTube, tiene una historia similar. Fue fundado por Bastian Manintveld y Fabienne Fourquet, quienes habían trabajado juntos en el sector de la televisión y que, tras analizar las tendencias de consumo audiovisual de los jóvenes, decidieron apostar por un negocio en el que se ofreciesen servicios eficaces para apoyar a marcas, creadores de contenido y propietarios de derechos.

Gracias a los distintos productos que ofrece, 2btube integra todos los servicios alrededor de YouTube: desde la producción de vídeo hasta la gestión profesional de canales o la activación de publicidad, así como la gestión de campañas de marketing de influencers y branded content con creadores de la plataforma.

Entre todos sus canales, 2btube cuenta ya con una audiencia global de más de 1.200 millones de reproducciones al mes y 280 millones de seguidores en YouTube, de los cuales el 70% tiene menos de 34 años.

Como expertos en YouTube y para celebrar su 15º aniversario, 2btube explica cuáles considera las claves para triunfar en esta plataforma audiovisual. No es lo mismo triunfar como youtuber, que tener éxito como marca o saber rentabilizar los contenidos como propietario de derechos de los vídeos que se comparten. A continuación, sus expertos dan 15 consejos para que cualquiera pueda enfocar su presencia en YouTube con seguridad y cabeza:

Consejos de 2btube para tener un canal de YouTube cuando se es un talento:

Esencia propia: en YouTube la persona es el elemento diferenciador de cada canal y es importante que encuentre su propia forma de comunicarse con sus seguidores y de hacer, de cada vídeo, un reflejo de su estilo personal.

Al día de las tendencias: es muy importante consumir mucho YouTube y saber qué contenidos están teniendo más éxito o de qué temáticas se está hablando, para intentar unirse a la tendencia desde el estilo personal del propio canal.

Constancia: tener una periodicidad de subida es fundamental para que el algoritmo de YouTube posicione los vídeos del canal. Si se pasa mucho tiempo sin subir un nuevo vídeo, el alcance cada vez será menor.

Hacer lo que le apasiona al talento: un canal de YouTube supone dedicar mucho tiempo a pensar en contenidos, grabar el vídeo, editarlo... Es importante que en el canal hagas cosas que realmente le gusten al propietario, porque si no enseguida puede perder la motivación, ya que el éxito tarda mucho en conseguirse y requiere mucho esfuerzo.

Estar bien asesorado y representado: tener un canal es mucho más que subir vídeos. Hay requerimientos legales y fiscales que se deben cumplir. Además, para poder conseguir y negociar patrocinios de marcas, es importante contar con una buena agencia de representación que pueda ayudar en todo lo necesario a nivel profesional.

Consejos de 2btube para tener un canal de YouTube cuando se es una marca:

Estrategia de marketing de contenidos: subir spots no es tener un canal de YouTube, es importante producir contenidos que puedan interesar al público ya sea porque les informe, les entretenga, les divierta o les emocione. Todo esto requiere creatividad y una estrategia de contenidos muy trabajada.

Formatos y lenguaje de la plataforma: además de producir vídeos interesantes hay que hacerlo utilizando los códigos de YouTube, entendiendo los formatos que más triunfan y adaptándolos al canal. Por supuesto, el estilo al hablar en YouTube debe ser cercano y pensado para la audiencia del canal.

Posicionamiento: YouTube es un buscador y hay que trabajar el SEO del canal al mismo nivel que el de una página web. Que los vídeos sean encontrados es el principal reto al que se enfrenta un canal de marca, debido a la cantidad de vídeos que todos los días se suben a YouTube por parte de creadores muy conocidos.

Monitorizar las analíticas: es importante analizar al detalle de dónde viene el público, los seguidores, qué vídeos han funcionado mejor y cuáles peor… Lo más importante: intentar encontrar el porqué del éxito o el fracaso de un contenido. Siempre hay que pensar en mejoras y nuevas tácticas para seguir creciendo.

Trabajar con una agencia experta en gestión de canales de YouTube: las peculiaridades de la plataforma y su constante actualización hacen muy necesario el contar con profesionales certificados por YouTube que puedan ocuparse de que el canal despegue, diseñen la estrategia y monitoricen los resultados.

Consejos de 2btube para tener un canal de YouTube cuando se es un propietario de derechos (productora, discográfica, medio de comunicación, etc.):

Uso correcto del contenido: es importante definir políticas de geolocalización en función de los derechos que se posean sobre el contenido, para evitar reclamaciones.

Protección de vídeos: registrar correctamente todos los contenidos en YouTube y protegerlos mediante la herramienta Content ID es fundamental para saber si el contenido está siendo pirateado o no y decidir qué se quiere hacer con esos vídeos no autorizados.

Revisión manual antipiratería: el sistema de Content ID no es infalible y es necesario hacer revisiones manuales para reclamar contenidos piratas que no han sido encontrados por esa herramienta.

Monetización: como dueño de los derechos de un vídeo, se pueden recibir ingresos por los anuncios que se muestren en ellos, tanto de vídeos propios, como de aquellos que usen sin permiso. Así se puedes rentabilizar el contenido.

Trabajar con una agencia experta en gestión de derechos en YouTube: si no se está familiarizado con los derechos de los recursos en YouTube, cómo localizar contenido pirata y cómo sacar rentabilidad a los vídeos, lo mejor es contratar a una empresa especializada en esas cuestiones.

