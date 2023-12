180 The Concept forma parte del plan de crecimiento de Tmall International

La firma nutricosmética 180 the concept y la plataforma Tmall International avanzan en la misma dirección logrando que la marca española crezca en China/COMUNICAE/

La firma nutricosmética 180 the concept y la plataforma Tmall International avanzan en la misma dirección logrando que la marca española crezca en China

La segunda edición de la Feria de Bienes de Consumo celebrada el pasado julio, ha posicionado a la firma nutricosmetica 180 the concept, como una de las marcas más importantes del plan de crecimiento de nuevas marcas en el extranjero "Supernova" lanzado oficialmente por Tmall International.

Este programa, se trata de una eco-asociación con varias marcas, instituciones de inversión e incubadoras de marcas importadas de Europa, incluido España, que abren el camino para que las marcas en el extranjero crezcan en China.

La fundadora marca el camino

La experta antiaging Gema Cabañero, fundadora de 180 the concept, cuenta con una experiencia de 30 años especializándose en las raíces de la belleza estética. El día de la firma y de la entrada de 180 The Concept en el programa "Supernova", Gema Cabañero como muestra de apoyo e ilusión, realizó desde España una videoconferencia en el lanzamiento oficial de la marca en la plataforma.

De esta forma, ¡se inició el Programa de Crecimiento de Nuevas Marcas en el Extranjero de Tmall International en la Feria Internacional de Bienes de Consumo de China 2023!

Apoyo continuo por parte de Tmall Internacional a 180 The Concept

Durante el proceso total del programa, 180 The Concept y Tmall Global han logrado optimizar integralmente la experiencia del consumidor en la plataforma. También han planificado óptimamente la logística transfronteriza y la cadena de suministro, aumentando la inversión continua y garantizando la seguridad de almacenamiento de productos de la firma.

Como apoyo oficial de 180 the concept en esta nueva aventura, Tmall International, ha abierto 1.500 rutas directamente a China desde más de 40 países y regiones de ultramar.

Incluso, se ha llegado a crear un almacén aduanero con un espacio de hasta 1,7 millones de metros cuadrados. De este modo se asegura que todos los productos de 180 the concept se puedan almacenar sin problema en China y de forma segura.

Una nueva transformación de la marca también en el marco digital

En el nuevo contexto digital actual, la firma 180 the concept se ha posicionado como un nuevo protagonista del comercio electrónico. En este escenario, 180 The Concept cuenta con la garantía de excelencia de Tmall International de las llamadas "tres nuevas": nuevas marcas, nuevas categorías, nuevos productos básicos. Todo ello ha supuesto una nueva transformación de 180 The Concept y creando una nueva generación en China.

Y es que, conocida por ser la mayor plataforma de ventas de importación de China, Tmall International, actúa como un apoyo imprescindible y protector para la firma 180 the concept, ayudando a la marca a desarrollarse de forma eficiente y con alta calidad en el mercado chino.

De este modo, 180 the concept cuenta con todo lo necesario para estar a la altura de las expectativas y convertirse en una de las marcas líderes en nutricosmética antienvejecimiento, mostrando la vitalidad de las firmas españolas y el mercado chino al mundo.

Quizás, en el futuro se pueda ver a 180 the concept convertida en la marca líder en la categoría "nutricosmética antienvejecimiento" del mercado chino, creando una actitud y un patrón de marca líder en el mercado.

Crecimiento continuado, con superación de más de 100 millones

Tmall International ha apoyado a 180 the concept con recursos e iniciativas en marketing, creación de nuevas tendencias y cadena de suministro transfronterizo, como respuesta de la entrada de 180 the concept en China.

No obstante, 180 the concept, como marca operativa destacada de Tmall International, ha sido seleccionada para el informe financiero anual 2023 de Alibaba como marca de apoyo de vanguardia con una facturación de mil millones de yuanes en Tmall International.

180 the concept, como nueva marca, categoría y producto que entra en el mercado chino, también seguirá satisfaciendo las necesidades de los consumidores chinos y logrando un desarrollo eficiente y de alta calidad.

Fuente Comunicae